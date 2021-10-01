На лінії розмежування затримано бойовика угруповання «ЛНР» – СБУ

У Службі безпеки України повідомили про затримання бойовика угруповання «ЛНР», який перейшов на позиції українських військових.

«Озброєний автоматом Калашникова і в бронежилеті чоловік вийшов на позиції українських військових поблизу Попасної на Луганщині. Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань. Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням так званої «6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР». Він проходив «службу» на різних посадах і брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС», – повідомили в СБУ.

За даними відомства, бойовик надав свідчення слідчим. За його словами, як вказує СБУ, він «розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто».

«Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство», – вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».