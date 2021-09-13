СБУ повідомила про затримання ексучасника «ДНР»

Служба безпеки України заявила 13 вересня про затримання учасника незаконного збройного угруповання «ДНР».

Йдеться про мешканця Курахового, що на Донеччині, який, за даними СБУ, брав участь у бойових діях на боці «ДНР» у 2014-2015 роках, після чого повернувся на неокуповану територію.

«Бойовик визнав свою провину і підтвердив перебування на посаді командира 2 мотострілецького взводу батальйону «Оплот» так званої «ДНР», а потім на посаді «чергового» так званої «Русской православной армии». У ході слідчих дій зловмисник надав інформацію про інших членів незаконного збройного формування», – йдеться в заяві.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про «створення терористичної групи чи терористичної організації». Його взяли під варту.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.