Фірма в Києві створювала рекламу для бойовиків на Донбасі та окупаційної влади Криму – СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття рекламної агенції, яка розробляла інформаційні кампанії для незаконних збройних угруповань «ЛНР», «ДНР» та окупаційної влади Криму.

«У ході розслідування СБУ встановила, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ. У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України», – повідомляє пресслужба відомства.

Правоохоронці вилучили в компанії макети та продукцію з написами російською «Харківська республіка», «Одеська республіка», «Батьківщина в нас усіх одна – Росія. Голова ДНР О.В. Захарченко». За даними СБУ, останнім часом агенція підготувала низку кампаній із гаслами, які заперечують українську приналежність Криму.

«За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами Російської Федерації», – повідомляють у службі.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про створення терористичної групи. За повідомленням, правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях і в житлі фігурантів справи. Назву компанії служба не розкриває.