Планував підірвати автомобіль з військовим: справу щодо «агента ФСБ» передали до суду

У Службі безпеки повідомили, що передали до суду справу проти затриманого контррозвідкою чоловіка, який підозрюється у розвідувальній діяльності на користь ФСБ Росії.

«За матеріалами контррозвідки СБУ перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його ціллю був провідний фахівець з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ. У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій. За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затриманому інкримінують замах на злочин, терористичний акт і незаконне поводження зі зброєю. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд у справі проходитиме в Сєверодонецьку.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.