В Україні може з’явитися перелік терористичних організацій. Що ще пропонує уряд і які є загрози?

26 серпня Кабінет міністрів України погодив проєкт закону про зміну порядку визнання організацій терористичними. Якщо його ухвалить Верховна Рада, СБУ повинна створити і публічно вести перелік організацій, які офіційно вважатимуться в Україні терористичними. Які тепер можуть бути критерії терористичних організацій в Україні, чим загрожує внесення у перелік угруповань «ДНР/ЛНР», та навіщо уряд пропонує ці зміни?

Що зміниться?

Визначення терористичної організації вже міститься в українському законодавстві. Згідно із законом про боротьбу з тероризмом, такою є «стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів».

В уряді ж пропонують вважати терористичними організаціями більш численні: від п’яти осіб. Кабмін не наводить аргументів, чому така зміна необхідна, але це, імовірно, пов’язано з намаганням привести українське законодавство у відповідність із країнами-партнерами, вважає колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

«Ми своє законодавство приводимо просто у відповідність до того, що є в інших країнах, з якими ми хочемо співпрацювати у безпековій та оборонній сфері… Я гадаю, це пов’язано з цим», – сказав Ягун у коментарі Радіо Свобода.

Згідно із чинним законодавством, аби визнати організацію терористичною, необхідно довести, що принаймні один її підрозділ здійснює терористичну діяльність і в цій діяльності є умисел керівництва. В уряді ж пропонують визначати організацію терористичною, якщо хоча б одна особа з неї здійснила терористичний акт.

Але якщо умисел керівництва не доведений, то ні зараз, ні після ухвалення законопроєкту, організації терористичними не визнаватимуть, а особу, яка вела терористичну діяльність, вважатимуть такою, яка діяла самостійно, незалежно від організації.

«Згідно із законом, якщо якась людина, яка асоціює себе з тою чи іншою організацією, ... і її діяльність визнали терористичною, і її засудили, а організація відхрестилась від неї і знімає з себе відповідальність за будь-які її дії..., тоді організацію не визнають терористичною», – пояснює Віктор Ягун.

Віднині перелік терористичних організацій стане публічним

Ключове нововведення – з'явиться реєстр терористичних організацій, який буде доступний на сайті СБУ. Раніше подібного реєстру не було. Із появою переліку на будь-яку особу, яка публічно асоціюватиме себе із терористичною організацією, накладатимуться відповідні законодавчі обмеження.

«Це просто впорядкування. Якщо певна організація внесена у перелік терористичних, то ясно, що її представники, ті, хто себе асоціюють з нею, не зможуть відкривати жодних філій, проводити відкриті акції, вербувати своїх людей, а їхнє майно може бути вилучене у позасудовому порядку», – пояснює Віктор Ягун.

Нині ж у СБУ є свій перелік тих організацій, які формально підпадають під поняття терористичних, але він призначений для внутрішнього використання. З юридичної точки зору він не має ваги, а тому ускладнював доведення зв’язків певних осіб із терористичною діяльністю у судах.

«Зараз треба доводити через суд належність до терористичних організацій тих чи інших людей. Із появою переліку будь-хто, хто себе публічно асоціює з терористичною організацією, автоматично вважатиметься її представником з точки зору закону, якщо сама організація не відхрещуватиметься від цієї особи», – каже Ягун.

Чи вважатимуться угруповання «ДНР/ЛНР» терористичними і чим це загрожує?

Якщо нинішній законопроєкт ухвалять, то угруповання «ЛНР/ДНР», що діють на окупованій частині Донбасу за підтримки Росії, цілком підпадуть під критерії терористичних організацій на території України і потраплять до новоствореного переліку. Щоправда, вони і нині формально підпадають під такі ознаки. Їх хіба що не визнано терористичними офіційно на рівні держави. Новий перелік це змінить.

«В нас є люди, які асоціювали себе з «ЛНР/ДНР» і були засуджені за терористичну діяльність, а ці «угрупування» не засудили їхню діяльність. За формальними ознаками ця організація є терористичною», – каже Віктор Ягун.

У 2014 році Генпрокуратура вже визначала «ЛНР/ДНР» терористичними угрупованнями, оскільки вже тоді бойовики з цих організацій фігурували у кримінальних провадженнях про здійснення терористичної діяльності.

А в 2018 році Верховний суд України постановив, що якщо в кримінальному провадженні встановлено, що в організації є ознаки терористичної, а серед її цілей – порушення громадської безпеки, провокації воєнного конфлікту тощо, то є всі підстави вважати її діяльність терористичною. Отже, окреме визнання «ЛНР/ДНР» не потрібне, щоб судити її представників саме за терористичну діяльність.

Але визначення угрупувань «ДНР/ЛНР» терористичними може послабити позиції України в міжнародних судах і зіграти на руку Кремлю у питаннях конфлікту на Донбасі, вважає координатор проєкту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв.

«Згідно із міжнародним правом, якщо є терористичні організації, значить, це є внутрішнім конфліктом», – каже Кабакаєв у коментарі Радіо Свобода.

Експерт наголошує, що законом від 2018 року закріплено, що у конфлікті на сході України, ЗСУ дають відсіч збройні агресії саме Російської Федерації, а не терористичним угрупованням: «[Цим законом] визначені окупаційні адміністрації... і так само визначені керівники цих окупаційних адміністрацій, а також визначено, що там є регулярні підрозділи збройних сил Російської Федерації... За логікою законодавчою ми повинні подальші всі документи і справи робити, виходячи з такої юридичної точки зору».