Учасника «ДНР» засудили до 10 років ув’язнення – СБУ

Суд засудив учасника незаконного збройного угруповання «ДНР» до 10 років тюрми, повідомила Служба безпеки України 5 серпня.
За заявою служби, чоловіка визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також участі в терористичній організації.
«Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів», – йдеться в повідомленні.
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Як додають у відомстві, вирок набув законної сили.
У СБУ нагадують, що чоловіка затримали контррозвідники в травні цього року на лінії розмежування. За їхніми даними, він збирав розвідувальні дані про Збройні сили України.
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