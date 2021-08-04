Что останется от организации Кивы, которую «накрыла» СБУ?

Северодонецк, Лисичанск, Харьков: в этих городах СБУ «нейтрализовала «силовой блок» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины». Силовики во время обысков в домах участников и офисе группировки якобы нашли холодное оружие, «инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям против идеологических оппонентов» и большую партию марихуаны. СМИ сообщили, что речь идет об общественной организации «Патриоты – За жизнь», которую в июне прошлого года создал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива и которую называют «силовым крылом» партии Бойко-Медведчука.

В чем обвиняют

СБУ утверждает, что группировка причастна к совершению тяжких преступлений на идеологической почве и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране. «Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжелые телесные повреждения идеологическом оппоненту. По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка », – говорится в сообщении СБУ. Речь идет о нападении на активиста «Азова» в Харькове, в котором обвиняют координатора «Патриотов за жизнь» Олега Ширяева.

Сам Илья ива в нецензурной форме заявил в видео, которое выложил в своем телеграме, что СБУ «даже никого не арестовала», его организация живет, и силовики выбили показания из свидетеля против лидера организации Олега Ширяева.

Идеология Кивы этим людям чужда – Батозский

Для чего были созданы «Патриоты – За жизнь»? Год назад Илья Кива говорил, что собрал в организацию некоторых ветеранов войны на Донбассе, а также отставников полиции, спецподразделений «Сокол» и «Беркут». Политолог Константин Батозский считает, что это организация, скорее, для уличных акций, и переходить к откровенно незаконным действиям участники организации вряд ли были готовы – их не интересует идеология, которую провозглашает Илья Кива.

«Я не могу назвать эту организацию идеологически мотивированной: она состоят из людей, которые раньше воевали в полку «Азов», потом были в партии «Национальный корпус», но из-за конфликта с руководством – Андреем Билецким, «Боцманом» Сергеем Коротких– эти люди перешли в оппозицию, и в принципе, они были заинтересованы в продолжении субкультурной войны со своими оппонентами, и весь мотив их участия был не в идеологической поддержке сепаратистов, а в мести Билецкому и товарищам. Там нет идеологии, этим людям чужда идеологическая чушь Ильи Кивы, делали они это исключительно ради материальной выгоды и из побуждений мести», – говорит Батозский. Вся хроника противостояния двух организаций – здесь.

«Это потешное силовое крыло, которое хотели показать спонсорам», – считает Батозский, имея в виду взаимоотношения Виктора Медведчука с Кремлем.

Это наемная масса, их прессуют потому, что прессуют ОПЗЖ – Швец

Что после атаки СБУ останется от организации Кивы? Публицист Леонид Швец полагает, что никакой организации Кивы, по сути, не существует, так как это наемная сила.

«Кива – носитель идеи силы, за которую его в свое время ввел в большую политику Арсен Авакова. Вспомните: в 2018 году Кива создал полузаконное формирование «Безопасность жизни» на базе Нацполиции. У него специализация такая, только раньше это было под «крышей» Авакова, а теперь он предложил свои услуги (и они их с удовольствием взяли) людям Медведчука. Поэтому, когда мы говорим «организация Кивы», надо понимать, что у Кивы нет ни авторитета, ни средств, чтобы содержать хоть какую-то организацию. Это организованные «титушки», наемная масса. СБУ прессует ОПЗЖ, поэтому оно прессует и их структуры. Мне бы очень хотелось, чтобы Медведчук ответил за все. Есть ли для этого юридические возможности? Мне бы очень хотелось, чтобы они были, и чтобы они делали это, максимально вооруженные доказательствами», – говорит Швец.

Почему Россия никак не реагирует на действия украинских спецслужб против силового крыла ОПЗЖ? Больше – в эфире Радио Донбасс.Реалии:

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