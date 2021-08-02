СБУ заявила про блокування «силового осередку» руху Киви, той відповів лайкою

Служба безпеки України заявила, що нейтралізувала «силовий осередок» проросійського громадського об’єднання, яке контролював народний депутат України, і запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України. У повідомленні пресслужби СБУ імені депутата не вказано, але, за даними ЗМІ, йдеться про депутата від «ОПЗЖ» Іллю Киву.

За повідомленням, діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті, була заблокована під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні.

«Встановлено, що у березні цього року лідер групи спільно з її активними учасниками завдав ножем тяжкі тілесні ушкодження ідеологічному опоненту. За задумом «кураторів», дії зловмисників мали призвести до застосування відповідних заходів та спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку», – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що у ході процесуальних дій за місцями проживання підозрюваних та офісному приміщенні громадського об’єднання виявили холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів, інструкцію з підготовки учасників угруповання до радикальних дій стосовно ідеологічних опонентів, велику партію марихуани й обладнання для її вирощування.

«Наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності», – додали в спецслужбі.

Кива відреагував на повідомлення СБУ відеозаявою у своєму телеграм-каналі. Із нецензурними словами він відкинув звинувачення на адресу свого об’єднання «Патріоти – За життя».

«Ви… нікого не заарештували навіть, у вас немає матеріалу», – сказав Кива, додавши, що СБУ «бажане видає за дійсне».

Засновники організації «Патріоти – За життя», за даними реєстрів юридичних осіб – Ілля Кива та Віктор Чорний. Обоє наразі є депутатами від політичної сили «ОПЗЖ», головою політради якої є проросійський політик, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук.