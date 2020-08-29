Обстріл автобусу з прихильниками Киви: суд арештував 6 підозрюваних у нападі

Київський райсуд Харкова арештував без права внесення застави шістьох підозрюваних у нападі на автобус з прихильниками народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви.

Ще п’ятьом підозрюваним оберуть запобіжний захід завтра, повідомляє «Укрінформ» з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Як зазначив представник прокуратури, усі підозрювані, яким сьогодні обрали запобіжний захід, – мешканці Дніпропетровщини.

Ввечері 27 серпня Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». За його словами, є загиблі, «кілька людей викрадені злочинцями». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу». У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».

У прокуратурі повідомили про чотирьох постраждалих внаслідок інциденту.

За підозрою у нападі затримали 14 людей.