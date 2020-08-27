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27 серпня 2020, Київ 22:41
Новини | Події

Правоохоронці затримали нападників на автобус з прихильниками Киви – МВС

Поліція затримала підозрюваних у нападі на прихильників Іллі Киви, 27 серпня 2020 року

Правоохоронці затримали нападників на автобус з прихильниками народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у фейсбуці.

«Машини, на яких були нападники, встановлені. У результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області, група нападників щойно затримана в Красноградському районі Харківської області», – написав Геращенко.

Ввечері 27 серпня Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». За його словами, були загиблі, «кілька людей викрадені злочинцями». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу».

Водночас поліція не повідомляла про загиблих та взятих у заручники. Втім, унаслідок інциденту дві людини отримали поранення. Кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Згодом сам Кива написав, що загиблих немає, натомість є троє тяжкопоранених. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков при цьому запевняє, що постраждалі отримали легкі поранення.

У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».

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