Поліція не повідомляє про загиблих і заручників після обстрілу автобусу з прихильниками Киви

Поліція не повідомляє про загиблих і взятих у заручники після обстрілу автобусу з прихильниками народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви.

За даними правоохоронців, унаслідок інциденту дві людини отримали поранення, їх шпиталізували.

«Поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники ГО «За життя», та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус після чого втекли на своєму автомобілі», – розповіли в поліції.

Правоохоронці намагаються затримати нападників, оголошена операція «Сирена». Кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ввечері 27 серпня Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». За його словами, є загиблі, «кілька людей викрадені злочинцями». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу».

У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».