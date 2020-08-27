Кива заявив, що автобус з членами його руху розстріляли. Пише про загиблих і викрадених

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива заявляє, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя».

«На трасі «Київ – Харків» з автоматичної зброї «Азовом» і «Нацкорпусом» розстріляний автобус з людьми. На ньому пересувалися члени нашого громадського руху «Патріоти – За життя». Є загиблі. Кілька людей викрадені злочинцями», – написав Кива у фейсбуці.

Радіо Свобода звернулося до «Національного корпусу» за коментарем. Там пообіцяли оприлюднити офіційну заяву найближчим часом.

Поліція Харківської області повідомила, що з’ясовує обставини стрілянини в районі міста Люботина.