Поліція почала розслідувати стрілянину під Харковом як замах на вбивство двох і більше осіб.

Крім того, дії нападників кваліфіковані за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Ввечері 27 серпня Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». За його словами, були загиблі, «кілька людей викрадені злочинцями». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу».

Водночас поліція не повідомляла про загиблих та взятих у заручники. Втім, унаслідок інциденту дві людини отримали поранення. Кримінальне провадження відкрите за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Згодом сам Кива написав, що загиблих немає, натомість є троє тяжкопоранених. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков при цьому запевняє, що постраждалі отримали легкі поранення.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив про затримання підозрюваних у нападі.

У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».