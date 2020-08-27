Прокуратура: унаслідок стрілянини на Харківщині затримали 14 людей, поранених четверо

Унаслідок стрілянини на Харківщині затримали 14 людей, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, унаслідок стрілянини чотири людини отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

«За попередньою інформацією, невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації, біля міста Люботин Харківської області. Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями», – заявили в прокуратурі.

Автомобілі нападників виявили на автозаправці поблизу Краснограда. Після цього 14 підозрюваних затримали.

Ввечері 27 серпня народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». За його словами, були загиблі, «кілька людей викрадені злочинцями». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу».

Водночас поліція не повідомляла про загиблих та взятих у заручники. Втім, за даними правоохоронців, унаслідок інциденту дві людини отримали поранення. Поліція кваліфікувала стрілянину як хуліганство та замах на вбивство двох і більше осіб.

Згодом сам Кива написав, що загиблих немає, натомість є троє тяжкопоранених. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков при цьому запевняє, що постраждалі отримали легкі поранення.

У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».

Президент України Володимир Зеленський подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині.