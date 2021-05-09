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09 травня 2021, Київ 23:07
Фотогалереї

«Патріоти» і квіти. Як у Києві відзначили День перемоги над нацизмом – фоторепортаж

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом. А в день закінчення війни в Європі і капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня, з 2015 року Україна разом із іншими країнами Європи та світу відзначає День пам’яті та примирення ,

Основні заходи 9 травня у Києві відбувалися традиційно в Парку Вічної слави. З самого ранку народні депутати, чиновники, кияни й усі, хто визнає 9 травня днем, коли варто відзначати завершення Другої світової війни в Європі, несуть квіти до пам’ятника на могилі Невідомого солдата.

За&nbsp;результатами опитування фонду &laquo;Демократичні ініціативи&raquo; імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова: 41% опитаних уважають, що в Україні необхідно відзначати дві дати: День пам&#39;яті та примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом (9 травня)
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За результатами опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова: 41% опитаних уважають, що в Україні необхідно відзначати дві дати: День пам'яті та примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом (9 травня)
Натомість 31% українців вважають, що потрібно святкувати лише 9 травня. Ще приблизно 9% підтримали ідею вшановувати тільки День пам&#39;яті та примирення 8 травня, 10% байдуже, коли відзначати. Водночас у західних регіонах найактивніше підтримали лише 8 травня (22%), а у південних і східних регіонах більшість виступили тільки за 9 травня (48% та 42% відповідно)
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Натомість 31% українців вважають, що потрібно святкувати лише 9 травня.

Ще приблизно 9% підтримали ідею вшановувати тільки День пам'яті та примирення 8 травня, 10% байдуже, коли відзначати. Водночас у західних регіонах найактивніше підтримали лише 8 травня (22%), а у південних і східних регіонах більшість виступили тільки за 9 травня (48% та 42% відповідно)
Люди покладають квіти до стели міст героїв в &laquo;Національному&nbsp;&nbsp;музеї історії України у Другій світовій війні&raquo;
3 Люди покладають квіти до стели міст героїв в «Національному  музеї історії України у Другій світовій війні»
Вшанування пам&#39;яті ветеранів Другої світової війни в Парку Вічної Слави у Києві
4 Вшанування пам'яті ветеранів Другої світової війни в Парку Вічної Слави у Києві
Загалом в Україні 8 і 9 травня вже відбулося понад 600 масових заходів, у яких узяли участь більше 40 тисяч людей
5 Загалом в Україні 8 і 9 травня вже відбулося понад 600 масових заходів, у яких узяли участь більше 40 тисяч людей
У Києві під час акції біля парку Вічної Слави&nbsp;9 травня&nbsp;одного із учасників, 16-річного місцевого жителя, притягнули до адміністративної відповідальності за хуліганство: він використав нацистське вітання. В Одесі&nbsp;затримали двох чоловіків&nbsp;за публічне використання забороненої символіки. Біля пам&rsquo;ятника &laquo;Воїнам-автомобілістам&raquo; у Запоріжжі&nbsp;причепили комуністичний прапор, червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині. В Україні законодавчо заборонено використання символіки тоталітарних режимів: нацистського у Гітлерівській Німеччині і комуністичного в СРСР.
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У Києві під час акції біля парку Вічної Слави 9 травня одного із учасників, 16-річного місцевого жителя, притягнули до адміністративної відповідальності за хуліганство: він використав нацистське вітання.

В Одесі затримали двох чоловіків за публічне використання забороненої символіки.

Біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам» у Запоріжжі причепили комуністичний прапор, червоні прапори також виявили на Житомирщині та Миколаївщині.

В Україні законодавчо заборонено використання символіки тоталітарних режимів: нацистського у Гітлерівській Німеччині і комуністичного в СРСР.
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Віктор Медведчук із соратниками по фракції ОПЗЖ Вадимом Рабіновичом, Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг ретро-автомобілів вулицями Києва&nbsp;
8 Віктор Медведчук із соратниками по фракції ОПЗЖ Вадимом Рабіновичом, Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг ретро-автомобілів вулицями Києва 
Опівдні розпочався &laquo;Марш проти фашизму &laquo;Вони не пройдуть&raquo;, який організували активісти молодіжної організації партії ОПЗЖ &laquo;Патріоти &ndash; за життя&raquo;. Учасники акції пройшли від Європейської площі до Національного музею історії України у Другій світовій війні
9 Опівдні розпочався «Марш проти фашизму «Вони не пройдуть», який організували активісти молодіжної організації партії ОПЗЖ «Патріоти – за життя». Учасники акції пройшли від Європейської площі до Національного музею історії України у Другій світовій війні
Марш проти фашизму &laquo;Вони не пройдуть&raquo; на чолі з народним депутатом ОПЗЖ Іллею Кивою, організований молодіжною організаціїєю партії &laquo;Патріоти &ndash; за життя&raquo;
10 Марш проти фашизму «Вони не пройдуть» на чолі з народним депутатом ОПЗЖ Іллею Кивою, організований молодіжною організаціїєю партії «Патріоти – за життя»
Ілля Кива, народний депутат ОПЗЖ
11 Ілля Кива, народний депутат ОПЗЖ
Червоних стягів було чимало &ndash; хоч на них не було жодного зображення, й законом начебто не забороняється, але чи не викликає це певні асоціації?
12 Червоних стягів було чимало – хоч на них не було жодного зображення, й законом начебто не забороняється, але чи не викликає це певні асоціації?
Хода на чолі з Петром Симоненком лідером забороненої Компартії України
13 Хода на чолі з Петром Симоненком лідером забороненої Компартії України
Щорічно на 9 травня у столиці проводили започаткований у Росії марш &laquo;Безсмертного полку&raquo; &ndash; хода із портретами, як кажуть учасники, &laquo;дідів, які воювали&raquo;. Неодноразово цю ж акцію супроводжували поліцейські
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Щорічно на 9 травня у столиці проводили започаткований у Росії марш «Безсмертного полку» – хода із портретами, як кажуть учасники, «дідів, які воювали». Неодноразово цю ж акцію супроводжували поліцейські
Цього року таких маршів не було. Утім, кілька різних груп людей все ж намагалися влаштувати організовану ходу до вічного вогню
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Цього року таких маршів не було. Утім, кілька різних груп людей все ж намагалися влаштувати організовану ходу до вічного вогню
Усе це відбувалося під вигуки &laquo;Фашизм не пройде&raquo;
16 Усе це відбувалося під вигуки «Фашизм не пройде»
Петро Недзельський, полковник, екс-начальник розвідки 92-ї ОМБр, з портретом батька, ветерана Другої світової війни Дениса Недзельського. З присутніми у нього були словесні перепалки про історію, деякі учасники акції в його бік вигукували &laquo;вбивця&raquo; і &laquo;злочинець&raquo;
17 Петро Недзельський, полковник, екс-начальник розвідки 92-ї ОМБр, з портретом батька, ветерана Другої світової війни Дениса Недзельського. З присутніми у нього були словесні перепалки про історію, деякі учасники акції в його бік вигукували «вбивця» і «злочинець»
&nbsp;&laquo;Я приніс портрет свого батька, це мій день, і я не хочу щоб комуністи вкрали цей день&raquo;, &ndash; розповідає Петро Недзельський&nbsp;
18  «Я приніс портрет свого батька, це мій день, і я не хочу щоб комуністи вкрали цей день», – розповідає Петро Недзельський 
Діти граються на&nbsp;захопленій техніці проросійських гібридних сил в музеї Другої Світової Війни&nbsp;
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Діти граються на захопленій техніці проросійських гібридних сил в музеї Другої Світової Війни 
&laquo;Ніколи знову&raquo; чутно звідусіль...
20 «Ніколи знову» чутно звідусіль...
...але у 2021 українці говорять &laquo;знову&raquo; війна.
21 ...але у 2021 українці говорять «знову» війна.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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