9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом. А в день закінчення війни в Європі і капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня, з 2015 року Україна разом із іншими країнами Європи та світу відзначає День пам’яті та примирення ,

Основні заходи 9 травня у Києві відбувалися традиційно в Парку Вічної слави. З самого ранку народні депутати, чиновники, кияни й усі, хто визнає 9 травня днем, коли варто відзначати завершення Другої світової війни в Європі, несуть квіти до пам’ятника на могилі Невідомого солдата.