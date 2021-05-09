МВС: 9 травня в Україні заплановано 667 акцій, порядок забезпечують 12,5 тисяч правоохоронців

На території України 9 травня в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заплановано проведення 667 заходів, за участі понад 66,9 тисяч людей, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів.

Як повідомляє пресслужба МВС, учасники наради обговорили гарантування публічної безпеки під час відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Правопорядок забезпечує понад 12,5 тисяч правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи перебувають на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку», – сказав Яровий.

За його словами, особливу увагу приділятимуть карантинним заходам.

«На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу», – сказав Яровий.

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що сьогодні запланована значна кількість автопробігів, лише в Києві збирається близько 150 автомобілів.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 8 травня – День пам’яті та примирення.