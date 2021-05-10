Цимбалюк: для Путіна всі патріоти України є «карателями»

Промова Володимира Путіна на параді у Москві важлива не для 9-го травня. Це зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода кореспондент української агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк. На його думку, виступ президента Росії розкрив не стільки ставлення до Другої Світової, скільки мотиви розв’язаної ним же війни проти України. За оцінкою Цимбалюка, для Путіна всі патріоти України є «карателями», «зрадниками», «нацистами». І президент Росії не ветеранів «Великой Отечественной» ушановував, а надсилав меседж Україні – на послаблення не чекайте! Натомість у Кремлі наполягають: слова Путіна про «недобитих карателів» є лише реакцією на активізацію неонацистів «на Україні, у деяких країнах Прибалтики». І Росія не становить загрозу.

– Що головне сказав Володимир Путін у виступі на параді до Дня перемоги?

– Промова Путіна підтверджує: Росія хоче привласнити собі перемогу в Другій Світовій війні. Хоча історія в сучасній Росії не має нічого спільного з дев’ятим травня. Не має нічого спільного і з перемогою, і зі смутком від ціни, якою ця перемога далася. Час минає і коли Володимир Путін розповідає про себе як головного переможця над фашизмом, то дуже влучною є фраза самого президента Росії «хто як обзивається, той сам так і називається». Таке відзначення є для Кремля засобом просування сучасних російських політичних інтересів.

–​ У чому ж хоче перемогти президент Росії?

– Путін говорив на параді про «сборища недобитых карателей». Це лексика, яку Росія використовувала проти України під час вторгнення 2014 року. Насправді найбільший історичний злочин сучасної Росії – вони зробили всіх, хто за незалежну Україну, нібито зрадниками перемоги, начебто нацистами. І таке тавро російська пропаганда готова ставити не лише вихідцям із Західної України. Якщо людина із Донецька, з Луганська, із Сімферополя, з Києва, зі Львова, із будь-якого регіону України відстоює її незалежність, то на неї російська пропаганда натягує кальку цих усіх наративів радянської пропаганди.

Що ще сказав Володимир Путін

– 9 травня 2021 року Путін відкрив новий історичний закон – майже сто років тому в центрі Європи лунали нацистські гасла і народилася русофобія. При цьому виникає питання – як це можна поєднати зі словами президента Росії, що перемога в «Великой Отечественной» є спільною перемогою «советского народа»? Такого народу не було, з гітлерівською Німеччиною воювали десятки народів і воювали не лише росіяни. Тобто, гітлерівців перемагали всі народи. Хоча, за словами Путіна, гітлерівці ненавиділи передусім росіян. Це і є привласнення перемоги в Другій Світовій війні.

Це і є привласнення перемоги в Другій Світовій війні

​День перемоги у Росії – до і під час Путіна

– «Велика Перемога» подається в Росії як особистий тріумф Володимира Путіна. Так, саме за його президентства започатковані для святкування георгіївські стрічки, створено культ «побєдобєсія». Але Путін – не переможець у Другій Світовій війні. А зміни у Росії, які виявилися за понад 20 років президенства Путіна, багатьох наштовхують на думку: сучасна російська політика є дуже подібною до того, що робила Німеччина при Гітлері. І тому на такому святкуванні Путіним 9 травня лідерів західних держав вже не буде. Можливо, керівники деяких держав СНД, країн Африки приїжджатимуть до Москви і все. (Єдиним лідером іноземної держави, який цього 9 травня був присутній на військовому параді в Москві, виявився президент Таджикистану Емомалі Рахмон – ред.)

–​ Цього 9 травня Путін не згадав про союзників СРСР у Другій Світовій.

– Російська пропаганда настільки відформатувала мізки багатьом росіянам – найбільшим ворогами є США та Україна. І тому США та Україна не можуть бути причетними до перемоги в Другій Світовій війні. І тому зовсім не випадково Володимир Путін жодним словом цього разу не згадував про союзників у Другій Світовій – про бойові припаси, техніку, продовольство, медобладнання та ліки, стратегічну сировину, якими Сполучені Штати допомагали Радянському Союзу (мається на увазі програма ленд-лізу).

Зовсім не випадково Володимир Путін жодним словом цього разу не згадував про союзників у Другій Світовій

– Путін виступав в оточенні ветеранів Другої Світової, які дожили до наших днів. У Москві на сьогодні залишилося 4095 ветеранів-фронтовиків.

– Нинішнє святкування у Росії не має нічого спільного з даниною внеску в перемогу справжніх ветеранів. Тим, хто вижив із них, зараз виповнилося 95 років і більше. Напевно зараз є чимало ветеранів, які «брали» Прагу. Але у 1968 році, а не у 1945-му.

Путін пообіцяв не дозволити «спотворювати історію»

– Путін багато говорить, що «ми не дозволимо спотворювати історію». Але при цьому виникає запитання: а чому ви розглядаєте історію війни з 22 червня 1941 року? А як же 1939 рік? А як же пакт Молотова-Ріббентропа, за яким поділили Польщу – першу жертву нацистської Німеччини у Другій Світовій війні? До того ж у путінській Росії позакривали багато архівів про Другу Світову. Це виходить вибіркова історична пам'ять. Це все – не про історичну пам'ять, а про сучасну агресивну політику Росії, очолюваної Володимиром Путіним.

Натомість у Кремлі наполягають: слова Путіна у виступі на параді до Дня перемоги про «недобитих карателів» є лише реакцію на активізацію неонацистів «на Україні, у деяких країнах Прибалтики». Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ні для кого не таємниця, що в європейських країнах усе більше піднімають голову неонацисти, і європейці з ними борються. Звичайно, це неприйнятно для нашої країни. На Україні, в деяких країнах Прибалтики дійсно ми бачимо теж тих же неонацистів. «Галичина», яка в Києві марширувала зовсім недавно. Тому ці прояви цілком очевидні» – сказав Пєсков.

Раніше він переконував: «Росія не є загрозою для жодної держави світу, в тому числі не становить загрозу для України».