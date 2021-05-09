Поліція повідомила про результати святкувань 9 травня

Національна поліція України повідомила про наслідки святкувань Дня перемоги 9 травня: 13 кримінальних порушень і 22 адмінпротоколи.

За цим повідомленням, станом на 18:00 того дня на території України відбувся 721 захід із нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь у них взяли понад 54 тисячі осіб.

Загалом до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки.

У результаті перевірок за фактами вчинених правопорушень складено 22 адміністративні протоколи, а саме:

8 – за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП (6 – в Одеській і по 1 – у Львівській області і місті Києві);

5 – за ст. 173-3 (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки) КУпАП (2 – в Одеській і по 1 – у Дніпропетровській, Миколаївській і Запорізькій областях);

5 – за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського…) КУпАП (3 – в Одеській і 2 – Запорізькій областях);

4 – за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП (2 – в Одеській, по 1 – у Запорізькій та Луганській областях).

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 13 кримінальних правопорушень. Із них:

11 – за ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки) Кримінального кодексу України (4 – у Запорізькій, по 2 – у Закарпатській і Сумській, по 1 – у Луганській, Одеській і Миколаївській областях);

1 – за ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України (у Львівській області);

1 – за ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України (у Миколаївській області).

В Україні 9 травня вшановували День перемоги радянського зразка, який мав на меті відсвяткувати подолання нацизму і перемогу в Другій світовій війні в Європі, що відбулося 8 травня 1945 року.

Це свято було широко запроваджене в СРСР, а також у підконтрольній тоді СРСР частині світу на 9 травня через два десятки років після завершення війни в штучно змінену дату, щоб відрізнити його від вшанування цієї перемоги 8 травня в решті світу, де це свято вшановували.

Після розвалу СРСР і «соціалістичної системи» багато країн, які були змушені дотримуватися радянської традиції, перенесли святкування Дня перемоги (під різними назвами) на його реальну дату, 8 травня.

У Європейському союзі 9 травня святкується як День Європи: цього дня 1950 року була проголошена так звана «декларація Шумана», яка поклала початок створенню Європейської спільноти вугілля і сталі, що в результаті багаторазових перетворень дала сучасний Євросоюз.

Україна прагне вступу до Європейського союзу, але через погляди значної частини населення, на відміну від інших країни із колишньої орбіти СРСР, не може наразі перейти на вшанування кінця Другої світової війни в Європі 8 травня. Тому Україна продовжує вшановувати і день 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а День Європи святкує пізніше в травні, в різні дати в різних регіонах країни.

На 8 травня в Україні з 2015 року призначений День пам’яті та примирення, що є аналогом Дня перемоги чи аналогічних святкувань у західних країнах, – але він досі лишається тільки пам’ятним днем. Натомість День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, за радянським зразком, і далі є в Україні державним святом.