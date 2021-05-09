США повідомили про перехоплення судна з російською і китайською зброєю в Аравійському морі

Сполучені Штати Америки повідомили, що перехопили в Аравійському морі вантаж озброєнь російського і китайського виробництва, схований у судні без ознак державної належності.

Як заявили Військово-морські сили США, джерело походження і пункт призначення зброї, яку перехопили в перебігу операції 6–7 травня, ще з’ясовуються.

Серед перехоплених озброєнь, за повідомленням ВМС США, – десятки сучасних російських установок протитанкових керованих ракет, тисячі китайських автоматів «тип 56» (один із китайських варіантів радянських автоматів Калашникова), сотні кулеметів Калашникова ПКМ, а також снайперські гвинтівки і реактивні гранатомети.

Раніше ВМС США вже перехоплювали в регіоні аналогічні нелегальні вантажі сучасних озброєнь. Щодо цих попередніх перехоплених вантажів вважають, що їх організовував Іран до Ємену, для бойовиків шиїтського проіранського антиурядового єменського ісламістського угруповання Хуті, яке 2015 року розпалило в цій країні громадянську війну. Відтоді через практично неконтрольовані порти, які захопило це угруповання, країну наповнили легкими озброєннями.

Головними силами протистояння в єменській війні є: підтримуваний Іраном шиїтський ісламістський рух Хуті, названий так за іменем його засновника (сам себе цей рух називає «Ансар-Улла», тобто «Божі помічники»), який контролює північно-західну чверть країни, найбільш розвинену й населену; міжнародно визнаний уряд на чолі з президентом Абед-Раббо Мансуром Хаді, підтримуваний сунітською Саудівською Аравією, який контролює територіально найбільшу частину країни – але це головно мало населені пустелі в її східній частині; і сепаратистська «Південна перехідна рада», яка за підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів контролює деякі території на півдні країни, виступає за їхнє відокремлення від решти Ємену, – але, як і офіційна влада, діє проти руху Хуті.