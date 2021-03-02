ООН: зібраних на допомогу Ємену грошей недостатньо для уникнення голоду

Організація Об’єднаних Націй заявила, що 1,7 мільярда доларів, які міжнародні донори пообіцяли на гуманітарну допомогу в Ємені, буде недостатньо для запобігання масштабному голодомору в потерпілій від війни країні.

На віртуальній допомоговій конференції 1 березня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш звернувся із закликом зібрати до 3,85 мільярда доларів цього року для фінансування програм в Ємені.

«Мільйони єменських дітей, жінок і чоловіків відчайдушно потребують допомоги, щоб жити. Скорочення допомоги – це смертний вирок (для них)», – сказав Ґутерріш після конференції.

За даними ООН, недоїдає близько 16 мільйонів єменців, тобто понад половина населення країни, з них 5 мільйонів перебувають на межі голоду.

У 2015 році в Ємені розпочалася громадянська війна, загинули близько 130 тисяч людей, біженцями стали понад 3 мільйони єменців.

У збройному конфлікті беруть участь підтримувані Іраном сили руху аль-Хуті, які контролюють столицю Сану та більшу частину півночі та заходу країни, та міжнародно визнаний уряд, підтримуваний Саудівською Аравією.