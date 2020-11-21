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21 листопада 2020, Київ 11:54
Новини | Міжнародні

ООН: Ємену загрожує найгірший голод у світі за десятиліття

Жінка в лікарні столиці Ємену Санаа годує доньку, що страждає від недоїдання, за допомогою шприца, жовтень 2020 року. За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги

Охоплений війною Ємен перебуває під загрозою найгіршого голоду у світі за останні десятиліття, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш 20 листопада.

«Над Єменом нависла загроза найгіршого голоду, який світ бачив за кілька десятиліть. За відсутності негайних дій мільйони життів можуть бути втрачені», – йдеться в його заверненні.

Голова Організації Об’єднаних Націй закликав обережно обирати політичний підхід до руху хуситів, які є стороною конфлікту в близькосхідній країні.

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«Я закликаю тих, хто має вплив, терміново діяти щодо цієї проблеми, аби не допустити катастрофи, і я також прошу всіх утриматися від будь-яких дій, які можуть ще більше погіршити і без того критичну ситуацію», – сказав Ґутерріш.

Заява генерального секретаря ООН непрямо апелює до Сполучених Штатів, які розглядають можливість визначити рух повстанців-хуситів (рух Хуті) як закордонну терористичну організацію. Згідно з позицією ООН, це може ускладнити доставку гуманітарної допомоги до Ємену.

Серед причин підвищеної загрози голоду, які назвав Ґутерріш – зниження фінансування програми допомоги ООН, крах єменської економіки та «перешкоди», які чинять гуманітарним організаціям сторони конфлікту.

Допомога від Світової програми харчування ООН для Ємену, лютий 2020 року
Допомога від Світової програми харчування ООН для Ємену, лютий 2020 року

Гуманітарні організації застерігають, що позначення хуситів як терористичної організації поставить під загрозу надання допомоги, від якої залежить виживання 80% з 24 мільйонів населення Ємену. Це, за їхніми побоюваннями, обмежить можливість взаємодіяти з повстанцями та підважить надію на швидке відновлення миру.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.

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