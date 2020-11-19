Німеччина в ООН: Росія продовжує порушувати права людини в Криму

Постійна місія Німеччини в ООН заявила про продовження порушень прав людини в Криму через шість років після анексії півострова Росією.

Такою була реакція німецької сторони після голосування Комітету з прав людини Генасамблеї ООН за проєкт посиленої резолюції по Криму.

«Через більш ніж 6 років після незаконної анексії Росія продовжує серйозні порушення прав людини на території України. Німеччина підтримує територіальну цілісність України і закликає Росію припинити агресію», – йдеться в повідомленні місії в твіттері.

Напередодні Комітет Генасамблеї ООН схвалила посилену резолюцію, яка засуджує порушення прав людини в анексованому Криму.

Після голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ і місію ООН із прав людини посилити моніторинг в анексованому Росією Криму.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця раніше повідомляв в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що на 75-й сесії Генасамблеї ООН Україна планувала винести щонайменше два проєкти резолюцій, які будуть стосуватися Криму.

На початку липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.