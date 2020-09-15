Україна буде виносити щонайменше два проєкти резолюцій по Криму на сесію Генасамблеї ООН – посол

На 75-ій сесії Генеральної асамблеї ООН, що відкривається 15 вересня, Україна буде виносити щонайменше два проєкти резолюцій, які будуть стосуватися анексованого Росією Криму, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Одна резолюція буде стосуватися прав людини. Інша – стосуватиметься мілітаризації. Робота над текстами нових резолюцій почалася вже давно. Ми ще не представили нашій групі ко-спонсорів проєкти, оскільки ми продовжуємо тісно працювати з Києвом, з Міністерством закордонних справ, із деякими неурядовими організаціями, іншими інституціями в Україні для того, щоб допрацювати цей текст», – сказав посол в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ.

Кислиця зауважив, що українська сторона звертає більшу увагу на якість резолюцій, а не на кількість голосів, які за неї віддають.

«Є багато резолюцій Генеральної асамблеї ООН, які голосуються щороку, у них змінюється лише дата і номер, а текст залишається той самий. Наші резолюції йдуть по висхідній, завжди мають новий, подекуди більш потужний контент», – додав він.

Нинішня сесія Генасамблеї ООН триватиме рік, до наступного вересня.

На початку липня Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про ситуацію з правами людини в Криму, повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це «вигадка».