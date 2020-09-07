Окупований Крим: полігон для «торгівлі смертю»

(Рубрика «Точка зору»)

Коли російські військові влаштували біля будинків севастопольців показові бої з танками та вертольотами на так званому форумі «Армія-2020», вони, ймовірно, думали, що містяни, розкривши рот, будуть ними захоплюватися, але севастопольці написали величезний плакат «Приберіть танки від наших будинків!».

Як повідомив російський «глава» Криму Сергій Аксенов, «насичена програма форуму за участю авіації та бронетехніки, тематичні виставки, світлове шоу, концерти та майстер-класи ‒ все це сприяє зміцненню бойового духу. У показі були використані вертольоти Ка-27, Ка-52, Мі-8АМТШ і МІ-24, літаки СУ-30СМ, танки Т-72Б3, універсальні бронеавтомобілі «Тайфун» та «Рись». І ще, за словами Аксенова, форум «Армія-2020» «сприяє популяризації військової служби».

Окрім цього, на форумі проводиться реконструкція різних військово-історичних подій, показові виступи російських військових, серед них і загонів спеціального призначення ‒ тих загонів, які зі зброєю в руках захоплювали в Криму органи влади України, підприємства та організації, редакції та пресцентри в лютому і березні 2014 року.

У Керчі також відбулися тематичні виставки, світлові шоу та польоти російської авіації. І, як повідомлялося, Сергій Аксенов, всупереч попередньому своєму «вердикту» про заборону масових заходів через пандемію, ці виставки та шоу дозволив, незважаючи на всі загрози коронавірусу та зростання захворюваності. Війна насамперед.

Проте такі «героїчні» шоу викликали у кримчан несхвалення і навіть глузування. На форумах кримчани пишуть: «А скільки танків підбили? А Севастополь змогли захопити? Чи тільки окупувати?» і «Більше нічого не можуть, тільки вбивати та руйнувати. Усі їхні зусилля з будівництва доріг і підвищення народжуваності кінцевою метою мають тільки війну».

Але, до того ж, що це вже випробуваний спосіб привчання населення до присутності зброї в побутовій міській повсякденності та задоволення дитячої цікавості полазити всередині бронемашин, «форум», якщо його так можна назвати (про це нижче), був місцем не тільки популяризації військової служби, але і способом реального зацікавлення військовою службою тих, хто через анексію Криму втратив роботу і не знаходить іншого способу життя, як служба в російській армії. На виставках техніки в Сімферополі, наприклад, були встановлені намети, на яких значилося, що це «ВС РФ Пункт набору на військову службу за контрактом». Звісно, що набирали не тільки для шоу і виставок, а й на військову службу в ОРДЛО, і на операції в Сирії, в Африці, в Південній Америці і далі скрізь. Потреби Росії в найманцях зараз величезні.

У Криму, однак, це тільки шоу для прикриття того факту, що «Армія-2020» ‒ спосіб інтенсивнішого поширення російської «воєнщини» в усьому світі. Так, нинішнього року вперше одночасно з форумом почалися й «Армійські міжнародні ігри», які завершаться 5 вересня. Цього разу вони зібрали 156 команд з 32 країн світу, причому військові з Афганістану, Катару, Екваторіальної Гвінеї, Палестини, Намібії та Гвінейської Республіки приїхали на змагання вперше.

Навіть більше, «смертельні» ігри проводяться, крім російських, на полігонах ще п'яти держав: Вірменія приймає конкурс «Воїн світу», Азербайджан ‒ «Кубок моря», Узбекистан ‒ «Дорожній патруль» та «Військово-медична естафета», а Білорусь ‒ «Полярна зірка», «Снайперський кордон» та «Впевнений прийом».

У своєму вітанні учасникам «ігор» президент Росії Володимир Путін зазначив, що «Численні гості зможуть побачити можливості наших збройних сил, познайомитися з новітніми досягненнями вітчизняної та закордонної оборонної промисловості, з успішними проєктами міжнародної кооперації. У зв'язку з цим розраховуємо, що на полях «форуму» будуть плідно й ефективно просуватися нові ділові контакти, перспективні партнерські ініціативи». Російські журналісти у свою чергу назвали ці шоу «дипломатією та економікою».

Особливо привітав шоу та гри міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він не приховував той факт, що мета заходів ‒ саме поширення російської «воєнщини». Він звернув увагу на той факт, що коли представники армійської спільноти різних країн збираються разом і знайомляться один з одним, це дає серйозні перспективи на майбутнє.

«Тому що коли люди дізнаються про нашу країну ‒ це одна розмова, а коли вони пізнають один одного і коли вони діляться між собою тим, що побачили, і тим, що вони тут придбали в минулі роки ‒ це зовсім інший вектор і результат», ‒ зазначив Шойгу.

Факти, що підтверджують цей висновок, теж наявні. ЗМІ повідомили, що Росія в цій справі намагається навіть випереджати час. Заступник голови уряду Росії Юрій Борисов повідомив, що ефект від такої взаємодії вже видимий. Зокрема, свою зацікавленість у закупівлях російської військової техніки висловило керівництво Ірану. Це має відбутися відразу ж після того, як з Тегерана знімуть збройне ембарго, а термін дії обмежень на ввезення зброї до Ірану закінчується 18 жовтня 2020 року. Але, окрім Ірану, солідні пакети замовлень і довготривалі контракти Росія має з набагато платоспроможнішими клієнтами, як Китай, Індія та Алжир.

Проте керівники російської «воєнщини» не приховують, що ці ігри принесли їм солідний куш і називають це економікою. Саме на форумі «Армія-2020» у Міноборони Росії оголосили про підписання 41 контракту на постачання та модернізацію військової техніки на загальну суму понад 1,16 трильйона рублів, яка вбиватиме по всьому світу. І, як сказав заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко, виконання цих контрактів дозволить Збройним силам Росії отримати більше ніж 500 нових зразків техніки і модернізувати близько 100 зразків, а також закупити понад 80 тисяч ракет і боєприпасів.

Проте назвати економікою виробництво зброї і торгівлю смертю ніяк не можна, тому що ці сфери «господарства» ніколи економікою не були, а є тільки марнуванням ресурсів та втратою людського капіталу. Воістину, нічого не вміють, окрім вбивати та руйнувати...

Довідка: Україна та її західні союзники постійно засуджують все більшу мілітаризацію Росією окупованого нею українського Криму в порушення норм міжнародного права.

Резолюція Генеральної асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного та Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму та засуджує зростання російської військової присутності в Чорному та Азовському морях.

Микола Семена – кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії

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