Анексія принесла до Криму системну російську злочинність – Микола Семена

(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Крим наповнений туристами з Росії. Якщо вірити кримській офіційній статистиці, у липні тільки в аеропорту Сімферополя пасажиропотік перевищив торішній рівень на 5,5 відсотка. Аеропорт обслужив за місяць 915 тисяч пасажирів. Також кількість прийнятих і відправлених регулярних рейсів у липні зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склала майже 6 тисяч.

При цьому росіяни хочуть сказати, що все це переважно респектабельні та заможні громадяни. Як повідомляє Крыминформ, закриття закордонних курортів спричинило різке зростання в Криму кількості заможних туристів. Керівниця представництва Готельно-туристичної асоціації в Криму Валентина Марнопольська зазначила, що попит зріс не лише на добрі готелі, але й на супутні дорогі послуги ‒ прокат яхт, машин високого класу тощо. Аналогічну тенденцію помітила й керівниця проєкту «До Криму з виделкою та штопором» Тетяна Большакова: «Організаторам гастрономічних турів цього року «катастрофічно не вистачає» об'єктів ‒ ферм, винарень, добрих ресторанів».

До Криму, однак, їдуть не тільки «з виделкою та штопором». Але й банально ‒ поживитися. І не тільки дрібничками. З приводу якихось випадків можна весело посміятися. Наприклад, днями команда рятувальників у Судаку витягла з куща дикої ожини жінку, яка впала туди ‒ жительку Москви. У Москві, звісно, ожина або не росте, або не така солодка, тому гостя вирішила приїхати до Криму не тільки по сонце, море і красу, а й по ожину, та так захопилася, намагаючись набрати побільше, що впала в кущ, зачепилася за колючки так, що сама не змогла вибратися. Але з приводу інших випадків роздуми песимістичніші.

На жаль, російська влада Криму не публікує систематичної звітності щодо динаміки злочинності. Ті рідкісні факти, які стають відомими, свідчать про те, що радіти нічому, тому й не публікують. Наприклад, за спостереженнями кримчан, на півострові дуже ускладнилася ситуація з наркоманією, і російські служби, якими замінена українська система допомоги хворим замісною терапією, змогли тільки очолити наркотрафік, і не безкоштовно взяти під крило великих наркобаронів. А населення та хворі від цього стали страждати значно більше. Не дарма в Криму триває інтенсивна боротьба з поширенням снюсів та інших не-наркотиків, яких раніше і не помічали. Тому, що для наркосфери ці речовини ‒ сильні конкуренти, вони відволікають від наркотиків, а якщо їх заборонити, то потенційні споживачі потягнуться за коноплею і сильнішими наркотиками, адже споживачів треба «вирощувати». Горе кримчанам...

Якщо їх заборонити, то потенційні споживачі потягнуться за коноплею

Аналіз показує інтенсивний розвиток у Криму й інших системних злочинів, які поширюються з Росії. Один із них ‒ поширення незаконного ігрового бізнесу. За інформацією слідства, 42-річний житель Нижнього Новгорода організував і очолив злочинне угруповання, яке займається організацією та проведенням азартних ігор в інтернеті. Щоб забезпечити стабільну роботу казино, він залучив до роботи своїх земляків ‒ двох братів, ‒ які увійшли в незаконне угруповання і керували його структурними підрозділами в Криму та Севастополі. З 2016 до 2019 року брати організовували казино. Вони контролювали діяльність зали віртуальних ігрових автоматів, підбирали персонал для роботи, займалися фінансовими питаннями ‒ вели облік прибутків і нараховували зарплату учасникам спільноти. Також вживали заходів конспірації злочинної діяльності та протидії правоохоронним органам. Загальний незаконний прибуток від діяльності злочинного угруповання склав 220 мільйонів рублів (майже 3 мільйони долаорів у перерахунку ‒ ред.), повідомляє Крыминформ.

І новгородець із братами не самотній. Повідомляється, що «прокуратура Республіки Крим затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно 39-річної мешканки Брянська ‒ організаторки та керівниці злочинного угруповання, яке займалося проведенням азартних ігор у містах Криму. За версією слідства, обвинувачена з червня 2015 року спільно з іншою людиною, кримінальна справа щодо якої виділена в окреме провадження, створила та очолила злочинне угруповання, яке здійснило з липня 2015 року до січня 2017 року незаконну організацію та проведення азартних ігор, зокрема в інтернеті, у залах віртуальних ігрових автоматів, розташованих на території Сімферополя, Феодосії, Ялти, Керчі, Красноперекопська, Джанкоя та Євпаторії. Її звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 210 КК РФ (створення злочинного угруповання (злочинної організації) з метою здійснення одного тяжкого злочину), пунктами «а», «б» частини 3 статті 171.2 КК РФ (незаконна організація та проведення азартних ігор з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема мережі інтернет, вчинені організованою групою, пов'язані з отриманням прибутків в особливо великому розмірі)». Раніше Київський районний суд Сімферополя вже виніс обвинувальні вироки стосовно 19 учасників цього злочинного угруповання. Діяли системно і з розмахом.

Прибуток розгалуженим злочинцям приносить не тільки казино. Поліцейські завершили розслідування кримінальної справи стосовно жителя Володимирської області, якого звинувачують у замаху на шахрайство з елітною нерухомістю на суму близько 50 мільйонів рублів. За інформацією слідства, чоловік намагався придбати апартаменти і два паркувальних місця в одному з елітних житлових комплексів у передмісті Ялти. З'ясувалося, що, перебуваючи в офісі фірми-забудовника в Москві, зловмисник скористався тим, що менеджер і керівник організації відвернулися, викрав зі столу підписані оригінали додаткових угод до договорів купівлі-продажу нерухомості, в яких сторони підтверджують, що покупець здійснив оплату, але без дати складання. Маючи на руках усі необхідні папери для придбання права на чуже майно, до яких були кустарним способом внесені зміни, чоловік негайно зайнявся реєстрацією апартаментів та двох паркувальних місць на своє ім'я.

«Земляки» все ж, шкода

А днями два жителі Челябінська, які вели незаконну банківську діяльність у Криму, засуджені Київським районним судом Сімферополя до умовних термінів. «Земляки» все ж, шкода. Адже це не те саме, що кримські татари, які виходять на акції протесту. До них Київський суд Сімферополя нещадний. А це свої. «Встановлено, що підсудні, діючи у складі злочинної групи, на території Республіки Крим здійснювали незаконну банківську діяльність без реєстрації та без ліцензії за грошову винагороду, в результаті чого отримали прибуток у сумі понад 9 мільйонів рублів». Суд визнав підсудних винними у скоєнні інкримінованого їм злочину з призначенням покарання у вигляді трьох років позбавлення волі кожному. Покарання призначене умовно з випробувальним терміном три роки. Вирок чинності ще не набув.

Росіяни грабують банки зовсім не таким дідівським методом, як показано у відомому фільмі. Інтенсивність спроб пограбування вражає. Так, поліцейські зареєстрували у Криму більше ніж 40 випадків телефонного шахрайства за добу. Клієнтам банку телефонують невідомі і, називаючись нібито співробітниками служби безпеки, різними шляхами вводять громадян в оману, вивідуючи у них особисті відомості, а також змушують вчиняти певні маніпуляції зі своїм банківським рахунком. Загалом у поліцію звернулися 42 людини. Шахраї телефонували їм із номерів із кодом 495 і 499, серед них і з зареєстрованих в інших країнах. Вони отримували від ошуканих клієнтів паролі, які приходили до них за допомогою СМС, і списували гроші з їхніх рахунків на свою користь.

Крим ‒ курортний регіон. Кожного літа дрібна злочинність у ньому збільшувалася. Але так масштабно ніколи не крали. Наприклад, жителі Карелії вкрали у євпаторійця 723 тисячі рублів і зникли в Анапі. За інформацією МВС, зловмисники стежили за потерпілим, який знімав виторг із банківських терміналів. Зловмисниками виявилися 41-річний і 46-річний жителі Республіки Карелія. В автомобілі підозрюваних був виявлений та вилучений спеціальний пристрій зчитування коду сигналізації, так званий код-граббер. Затримані доправлені в Євпаторію. Порушена кримінальна справа за пунктом «в» частини 3 статті 158 КК РФ (крадіжка, вчинена у великих розмірах).

Вилучений спеціальний пристрій зчитування коду сигналізації, так званий код-граббер

Як відомо, системна злочинність широко використовує інтернет. І російська злочинність тут не виняток. Наприклад, російське міністерство курортів і туризму Криму з початку року виявило 24 фейкові сайти кримських об'єктів розміщення. Загалом у 2020 році в мінкурортів надійшло 103 скарги від туристів, які постраждали внаслідок дій шахраїв. Зафіксовані шахрайські сайти на санаторій «Золотий пляж» (Ялта), санаторій «Чорноморський» (Ялта), санаторій «Чорноморський» (Євпаторія), АТ «Санаторій «Слава» (Алушта), санаторій (пансіонат) «Перлина» (Ялта), пансіонат «Енергетик» (Сімферопольський район, Ніколаєвка), пансіонат «Політ» (Алушта), база відпочинку «Хвиля» (Роздольненський район, село Стерегуще), пансіонат «Кристал» (Алушта), санаторій «Феміда» (Євпаторія), пансіонат «Лазурний» (Алушта), пансіонат «Рибальське» (Алушта) і пансіонат «Масандра» (Ялта). У пресслужбі міністерства повідомили, що інформація про порушення надсилається в управління кібербезпеки МВС Росії та в МВС суб'єктів РФ для порушення кримінальних справ, блокування сайтів і припинення діяльності шахраїв.

А сфера постачання Криму стала системною і дуже зручною сферою зловживань. Наприклад, велику партію живих устриць із Приморського краю без документів затримали на території вантажного складу аеропорту Сімферополя. Раніше співробітники Кримської митниці вилучили в сімферопольській крамниці більше ніж 240 пачок тютюну для кальяну та цигарок без акцизних марок. Незаконно ввезена тютюнова продукція вилучена з обігу. Вантажівку з 19 тисячами літрів незаконного пива зупинили на Кримському мості.

Під час перевірки на стаціонарному посту ДПС ДАІ «Тамань» зупинений вантажний автомобіль, у кузові якого виявлені близько 19 тисяч літрів пивних напоїв і сидру, оборот яких не був зафіксований в ЄДАІС (Єдина державна автоматизована інформаційна система в Росії, призначена для державного контролю над обсягом виробництва та обороту етилового спирту, алкогольної та спиртовмісної продукції ‒ ред.).

Якщо сам півострів присвоєний Росією силовими методами, то чому їх не застосувати приїжджим злочинцям?



Природно, якщо сам півострів присвоєний Росією силовими методами, то чому їх не застосувати приїжджим злочинцям? 17 серпня в Сімферополі зафіксована бійка між групою приїжджих громадян і місцевими жителями з перестрілкою. «Під час бійки один із опонентів застосував пістолет Макарова пневматичної дії. Співробітники Росгвардії затримали п'ятьох учасників конфлікту, троє з яких виявилися гостями Кримського півострова з Приволзького регіону Росії.

Все описане ‒ лише дрібні штрихи, частина невеселої картини, вершина величезного айсберга, який переховується у глибині соціальних процесів. Спрацьовує закономірність: якщо допущена одна незаконна дія щодо будь-якого соціуму, то вона створює поживний бульйон для вибухового розвитку маси інших незаконних дій, зокрема і злочинності. У Криму злочинність, природно, була й раніше, але російська влада сьогодні створила неймовірно зручні умови для поширення системної злочинності з Росії. Хіба ви коли-небудь могли уявити, щоб у Криму діяли шахраї з Нижнього Новгорода, Володимирської області, Челябінська чи Приморського краю?

Микола Семена, кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії

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