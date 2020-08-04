Відпочинок за рознарядкою: як російські судді відпочивають в окупованому Криму

Після анексії Криму Росією у 2014 році курорти півострова стали місцем масового відпочинку та оздоровлення російських чиновників. Вони щорічно отримують бюджетні путівки до кримських оздоровниць і навіть пандемія коронавірусу не стала для них підставою для скасування планів. Крим.Реалії з'ясували, як на кримському узбережжі в цьому сезоні відпочивають російські судді. Розповідаємо, де вони вважають за краще проводити відпустку та що зазначене у списку їхніх вимог.

Із 2014 року півострів все більше стає місцем для російського відомчого відпочинку. Чиновників розміщують як у російських оздоровницях, так і в українських, які були захоплені під час окупації півострова.

Навіть епідемія коронавірусу не завадила російським держслужбовцям та іншим росіянам вирушати на кримські курорти.

Крим.Реалії раніше писали, що, незважаючи на пандемію, до Криму за кошти федерального бюджету їдуть російські студенти та працівники російської «оборонки».

Російські судді на відпочинку в Криму

Путівки до санаторіїв Криму, за інформацією російського порталу держзакупівель, отримують і представники суддівського корпусу, зокрема й відставники. Регулярно відпочивають на півострові судді Забайкальського та Приморського країв сусідньої Росії та інших віддалених регіонів цієї країни.

Цього року російські судді масово їдуть на кримське узбережжя.

Більшість путівок для них куплені в оздоровницях Ялти. Щоб дістатися до неї, відпочивальникам доведеться подолати кілька тисяч кілометрів.

До відпустки у серпні готується зараз суддя із Забайкальського краю Росії. Цей регіон розташований майже за шість тисяч кілометрів від Криму.

Наприкінці липня в управлінні судового департаменту Забайкальського краю оголосили тендер на придбання путівки на санаторно-курортне лікування для служителя Феміди (ім'я не уточнюється) у кримський санаторій «Місхор».

Санаторій «Місхор» розташований у селищі Кореїз у Великій Ялті.

Згідно з документацією, для судді в межах путівки купують номер категорії «комфорт» на два тижні.

Обов'язковими умовами для нього є:

свіжий ремонт у номері, зроблений не пізніше року тому,

харчування не менше трьох разів на добу;

відвідування терапевта та вузькопрофільного фахівця;

фізіотерапія;

водолікування;

Витратити на цю путівку в судовому департаменті планують 96 тисяч рублів. Відпочивати у кримському санаторії суддя планує наприкінці серпня. Але чи станеться це, буде відомо через декілька днів, коли завершаться тендерні процедури та буде названий переможець.

Санаторій «Місхор» до 2014 року перебував у приватній власності. В українському реєстрі юросіб підприємство-власник досі чинне, і «Місхор», як і раніше, залишається в його власності.

Путівку з такими ж параметрами та ціною для судді в судовому департаменті Забайкальського краю планували купити і в липні, в санаторії «Дніпро» у Гаспрі. Однак це не вдалося, оскільки на конкурс не надійшло жодної заявки.

Наразі санаторій «Дніпро» перебуває під контролем Федеральної податкової служби Росії. До 2014 року він належав Міністерству доходів і зборів України. І хоча відомство було ліквідоване (на його базі створена Державна фіскальна служба України), в українському правовому полі санаторій залишається досі у їхній власності як суб'єкт вільної економічної зони «Крим».

На початку року санаторій опинився в центрі скандалу. Місцеві жителі скаржилися, що адміністрація «Дніпра» обмежує їм доступ до пляжу та Харакського парку ‒ пам'ятки садово-паркового мистецтва другої половини XIX століття.

Із Приморського краю ‒ на дискотеку в Ялту

Майже 300 тисяч рублів коштуватиме оздоровлення у Криму суддів і членів їхніх сімей із Приморського краю Росії. Для них в управлінні судового департаменту цього регіону ще в березні купили шість путівок на 14 днів у санаторії Ялти.

Які саме це санаторії, не уточнюється. Але в документації є умова, що профілем оздоровниць має бути лікування захворювань травної системи, органів дихання, опорно-рухового апарату, нервової та серцево-судинної систем.

Санаторії, згідно з документами закупівлі, повинні:

розташовуватися «у кроковій досяжності від берега моря»;

мати обладнаний пляж;

бути упорядкованими;

охоронятися;

Також серед вимог ‒ організація дозвілля відпочивальників: дискотека, творчі вечори, бібліотека й читальний зал, більярдний зал, дитяча кімната та майданчик, сауна і басейн.

Для суддів та їхніх рідних передбачене проживання у двомісних стандартних номерах із липня до серпня.

Приморський край розташований більше ніж за сім тисяч кілометрів від Криму.

Із Сахи ‒ на кримський балкон із видом на море

Оздоровлюватися в Ялті хочуть і судді-відставники з російської Якутії, що за 5,5 тисяч кілометрів від Криму.

В управлінні судового департаменту Республіки Саха для колишніх служителів Феміди купили п'ять путівок до Криму на 14 днів.

Які санаторії мають намір зустріти їх, теж невідомо. Однак у документації сказано, що санаторій має спеціалізуватися на лікуванні органів дихання, варикозної хвороби нижніх кінцівок, артрозу та артритів, серцево-судинної, опорно-судинної, нервової та кістково-м'язової систем, опорно-рухового апарату, ЛОР-органів, гінекології та онкології.

Номери екссудді бажають з балконом і краєвидом на море. Як дозвілля просять закритий і відкритий басейни, кіноконцертний зал, бібліотеку з читальним залом, фітнес-зал, фітобар та екскурсії.

Скористатися своїми путівками судді-відставники мають намір у серпні, вересні та жовтні.

У російському реєстрі є ще декілька торгів, у межах яких закуповувалися путівки в Ялту та Євпаторію для суддів з Росії. Однак у них вказані дати заїздів у квітні, коли на півострові ще діяла заборона на розміщення відпочивальників. Чи перенесли їм дати у зв'язку з цим, чи ці судді вирушили на інші курорти, у документації не уточнюється.

Російська влада Криму дозволила кримським санаторіям, готелям і пансіонатам приймати відпочивальників, але з умовою дотримання вимог Роспотребнадзору.

Однак рейди чиновників оздоровницями та пляжам регулярно фіксують порушення цих вимог.