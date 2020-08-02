Крим під час пандемії коронавірусу: туристи, зараження у Ялті й занижена статистика

Коронавірус продовжує наступати в Криму. Навіть офіційна статистика помітно зростає. На захворюваність впливає приплив туристів на півострів, визнали в Роспотребнадзорі. Яка динаміка епідемії коронавірусу в Криму цього тижня – в матеріалі Крим.Реалії.

Тисячний відлік хворих коронавірусом у Криму почався минулого тижня. Цього тижня їх 1,2 тисячі. Ще приблизно три тисячі осіб включно з Севастополем – під підозрою на інфекцію.

Офіційна статистика

Інформація від російської влади Криму про захворюваність на COVID-19 не підтверджена міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Однак, і ці дані дають хоча б приблизне уявлення про динаміку захворювання.

Цього тижня вона виглядала так:

Офіційно за тиждень у Криму виявили понад сотню випадків інфікування коронавірусом. Наймасовіші випадки заражень фіксували 28, 29 і 31 липня – всього в ці дні коронавірус виявили у 75 осіб.

Зросла кількість інфікованих коронавірусом у російській адміністрації Ялти. Про спалах коронавірусної інфекції там заявили минулого тижня. На цей час кількість хворих уже перевищила два десятки.

«У нас понад 20 осіб сьогодні в ялтинській адміністрації із коронавірусом, всі на дистанційній роботі», – заявив російський глава Криму Сергій Аксенов.

У Кримській правозахисній групі називають кримську статистику заниженою, оскільки в ній не відображена захворюваність у рядах російської армії, правоохоронних органів і спецслужб.

Скасували Ялтинський економічний форум

Через коронавірус у Криму скасували щорічний Ялтинський економічний форум. Сергій Аксенов анонсував проведення заходу навесні 2021 року.

Число хворих коронавірусом у Криму зростає через збільшення туристичного потоку, визнала голова кримського управління Роспотребнадзору Наталія Пеньковська.

«З урахуванням кількості людей, які приїжджають до Криму, ми дійсно спостерігаємо підйом захворюваності», – сказала вона.

У зв'язку з цим вона нагадала всім, хто приїжджає на півострів, про необхідність дотримуватися заходів безпеки: носити маски та дотримуватися безпечної дистанції у громадських місцях.

Фахівці Роспотребнадзору тим часом проводять аналіз води з моря, басейнів і аквапарків на наявність у ній збудника коронавірусу. Позитивних результатів тестів немає, стверджує Наталя Пеньковська.

Тим часом українська влада оголосила, що з 1 серпня скасовує обов'язкову двотижневу самоізоляцію з використанням мобільного додатка «Дій вдома» для громадян, які прямують із Криму на материкову частину України.

У липні вимогу про двотижневу обсервацію для громадян України та іноземців скасувала й російська влада Криму. Таким чином, тепер для поїздок до Криму діє єдина вимога російської влади – надати негативний тест на коронавірус або здати його в кримських лабораторіях протягом трьох днів після прибуття на півострів.

Нелегальний бізнес на тестах?

Вартість тесту на COVID-19 в українських приватних клініках складає в середньому 800-900 гривень, у кримських – приблизно дві тисячі рублів (понад 700 гривень в еквіваленті за нинішнім курсом).

Однак у приватних клініках півострова роблять експрес-тести, а ПЛР – тільки в медустановах за показаннями, стверджують у МОЗ підконтрольного Росії уряду Криму.

Як стало відомо Крим.Реалії, в українських приватних компаніях, які надають послуги пасажирських перевезень із материкової частини України на півострів, почали пропонувати клієнтам сприяння в отриманні тестів на коронавірус.

У деяких випадках пропонують навіть довідки з заздалегідь відомим негативним результатом, тобто фіктивні.

«У липні я планувала їхати в Крим і зв'язалася з приватним перевізником. Розпитала, як тепер проходять перевезення в зв'язку з коронавірусом, і мені запропонували за 900 гривень зробити тест на коронавірус за домовленістю з приватною лабораторією. Коли я почала розпитувати докладніше, мені навіть запропонували за 1,5 тисячі гривень «отримати негативний тест» без моєї присутності в лабораторії! Я здивувалася, запитала, як таке можливо. Мені відповіли, що мають можливість домовлятися і що я можу не тільки отримати негативний тест, але і його переклад на російську або англійську мови», – розповіла Крим.Реалії кримчанка, яка живе в Києві.

Ми зв'язалися з цим перевізником, але представники компанії і в Києві, і в Криму заявили, що «не знають, про що йдеться», і «тестами взагалі не займаються».

Українські лабораторії та приватні клініки офіційно роблять тести на коронавірус тільки в присутності клієнта. Водночас не у всіх лабораторіях і приватних клініках є послуги перекладу україномовних тестів на інші мови.

Севастопольцям – обмеження, росіянам – фестивалі

У Севастополі цього тижня офіційно виявили дев'ять випадків коронавірусу. У порівнянні з попередніми тижнями ця статистика демонструє зниження захворюваності в місті.

Проте російська влада Севастополя продовжила режим підвищеної готовності через коронавірус до кінця серпня.

«Йдеться про обмеження відвідування природних парків, що також пов'язано з протипожежним режимом. До 30 серпня наші соціальні установи для дітей і літніх громадян продовжують працювати з забороною відвідувань, щоб запобігти можливості зовнішнього зараження», – заявив в.о. російського губернатора міста Михайло Развожаєв.

Також обмежені бронювання і заселення дітей із сусідньої Росії в дитячі табори, готелі та інші місця розміщення. Виняток роблять тільки місцевим і дітям з Арктичної зони за умови негативного тесту на коронавірус.

Ці обмеження водночас не заважають проводити в Севастополі масові заходи за участі російських гостей.

У місті днями проходить вітрильна регата «Кубок Криму 2020» з участю спортсменів із Севастополя і Криму, а також Москви.

У ній беруть участь 20 крейсерських яхт у п'яти залікових групах. На фото учасники хоч і намагаються дотримуватися соціальної дистанції, однак ні у кого немає засобів індивідуального захисту.

Також у Севастополі проходить п'ятиденний фестиваль опери та балету «Херсонес» за участі артистів російського державного академічного Великого театру.

Гендиректор Великого театру Володимир Урін стверджує, що виступ артистів у Херсонесі «має неймовірне значення» для трупи, оскільки з середини березня артисти, за його словами, взагалі не виходили на сцену.

«Цьогоріч через обмеження у зв'язку з коронавірусом ми виконали всі вимоги Роспотребнадзору з дотриманням соціальної дистанції. Головне, що і артистам, і глядачам комфортно. Оскільки фестиваль триває п'ять днів, він прийме більше глядачів, ніж зазвичай», – заявив Михайло Развожаєв.

Щоб забезпечити глядачам самоізоляцію, фестивальний майданчик розширили. Партер вміщує 1,5 тисячі осіб, але в залі дозволили бути присутнім тільки 900 глядачам, стверджують організатори.

Фестиваль триває, попри нарікання севастопольських активістів про те, що його конструкції та техніка загрожують культурним та історичним об'єктам, які входять у список ЮНЕСКО.

Найближчим часом у місті очікують також військово-історичний фестиваль «Руська Троя» і щорічне байк-шоу російського мотоклубу «Нічні вовки».