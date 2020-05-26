«Вірусний» сезон-2020 у Криму: чи чекати на російських туристів та зростання продажів нерухомості?

Після епідемії коронавірусу та скасування пов'язаних з нею обмежень туристи поїдуть у кримські санаторії, сказав в ефірі радіостанції «Крым» російський «міністр курортів і туризму Криму» Вадим Волченко. На його думку, у півострова «є серйозний оздоровчий потенціал» як на Південному узбережжі, так і у Старому Криму та Євпаторії.

Водночас російський «віцепрем'єр Криму» Євген Кабанов в ефірі «РБК-Юг» висловив упевненість у тому, що «підвищений валютний курс і нестабільність із відкриттям зовнішніх кордонів нейтралізують закордонну конкуренцію, попит на курортну нерухомість виросте». У зв'язку з цим він прогнозує, що «в найближчі рік-два сферу курортної нерухомості Криму очікує бум». Про майбутнє курортного півострова після пандемії коронавірусу йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Керівник «Асоціації індустрії гостинності України», ексміністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв висловив Крим.Реалії думку, що представники російської влади півострова суперечать один одному, коли йдеться про курортний сезон 2020 року.

Нещодавно Сергій Аксенов погрожував усім у Криму пальцем і казав, що цього року точно не планується ніякого туристичного сезону

‒ Нещодавно Сергій Аксенов погрожував усім у Криму пальцем і казав, що цього року точно не планується ніякого туристичного сезону. Навіть більше, він пообіцяв, що поліцейські з «казаками» ходитимуть і перевірятимуть приватні садиби, чи немає там випадкових туристів. Минає декілька днів, і Волченко розповідає про суперсезон. Чому так відбувається? Вони кажуть це не для кримчан, а для того, щоб потрапити у внутрішні російські тренди, щоб догодити своїм господарям у Кремлі. А через те, що господарів там декілька, кримські «чиновники» один поперед одного розповідають різні речі. Самим кримчанам орієнтуватися на заяви Аксенова та Волченка не доводиться. До 2014 року, у мирний час ми говорили про статистику туризму не заради вихваляння, а в останні роки Аксенов розповідає про 7-8 мільйонів туристів за рік, тоді як насправді їх заледве мільйон.

Олександр Лієв, зокрема і в ефірах Радіо Крим.Реалії, послідовно спростовує офіційну російську статистику щодо кількості туристів у Криму. Він стверджує, що їхня методика враховує взагалі всіх, хто в'їжджає на півострів, тоді як коректніше, на його думку, виводити кількість туристів за спеціальними формулами.

Після 2014 року туристи з-за кордону фізично не можуть приїхати до Криму, та й українці перестали відпочивати там

‒ Найбільший туристичний потік в історії Криму був зафіксований у 1988 році, коли на півострів приїхали 8,8 мільйона туристів. У 1990-ті роки він знизився, а потім знову почав рости. У 2010 році, коли я прийшов до міністерства, до Криму приїхало 4,8 мільйона туристів, а у 2013-му ‒ 6,1 мільйона туристів. Сталося це завдяки запуску 32 нових авіарейсів, зокрема з країн Європи. Після 2014 року туристи з-за кордону фізично не можуть приїхати до Криму, та й українці перестали відпочивати там ‒ а вони завжди становили основну масу турпотоку. У 2013 році їх було приблизно 4,5 мільйона, у 2017-му ж залишилося лише 200 тисяч осіб, причому туристами можна назвати тільки близько 120 тисяч. Росіян же як було приблизно мільйон осіб, так і залишилося ‒ нічого в Криму не сталося, щоб приїхало більше. У Краснодарському краї для них дешевше і безпечніше.

Олександр Лієв вважає, що навіть запуск залізничного сполучення через Керченський міст суттєво не вплине на туристичний потік до Криму, оскільки квитки на ці рейси при тривалому часі в дорозі досить дорогі. Єдиний спосіб привабити російських туристів на півострів у ситуації, що склалася, на думку ексміністра курортів і туризму АРК, – це істотно знизити вартість відпочинку.

Голова громадської організації «Курортний Крим», власник сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов висловлює надію на те, що на півострів влітку 2020 року все ж потягнуться російські туристи.

Туристи потягнуться до Криму цього року, навіть з урахуванням другої хвилі епідемії

‒ Припустимо, коронавірусу більше немає, але Туреччина у нас закрита, Європа закрита ‒ загалом туди їздили до 10 мільйонів російських туристів. Куди їм подітися? На Крим і Краснодарський край вистачить з лишком. Щоправда, у будь-яку кризу у відпочивальників стає менше грошей, і середній платоспроможний сегмент відпочивальників піде з трьох-чотирьохзіркових готелів у дво-тризіркові. Низький сегмент взагалі вибуває, а п'ятизірковим готелям байдуже ‒ у них клієнти є завжди. Загалом попит буде, але він зміниться. Навіть якщо влада взагалі не відкриє готелі, залишаться оздоровниці та приватний сектор. Словом, туристи потягнуться до Криму цього року, навіть з урахуванням другої хвилі епідемії ‒ за умови, що не буде двотижневої обсервації після приїзду, як зараз.

Тим часом рієлтор російської компанії «Rich-Нерухомість» Олег Бендриков згодний з думкою російського «віцепрем'єра Криму» Євгена Кабанова про можливе зростання продажів курортної нерухомості на півострові.

Ми очікуємо значного підвищення і вартості оренди, і ціни нерухомості на продаж

‒ Ми очікуємо значного підвищення і вартості оренди, і ціни нерухомості на продаж. У нас є декілька об'єктів у Криму та Севастополі, які власники хочуть продавати вже не за 9 мільйонів рублів, а за 11-12 мільйонів. Упевнений, що попит буде: зараз закриті всі кордони, і росіяни, які хочуть інвестувати в нерухомість біля моря, у найближчий рік зможуть зробити це тільки в Криму або Краснодарському краї. Я б навіть сказав, що цей бум триватиме найближчі два-три роки. Однак варто зазначити, що досі не вся кримська нерухомість переоформлена за російським законодавством. У багатьох власників квартир, житлових будинків і зараз залишаються українські документи, що ускладнює угоди купівлі-продажу. Мені здається, потрібно спростити це завдання і запитувати не такий повний комплект документів.

Щодо потенціалу кримських оздоровниць та мініготелів, за спостереженнями Олега Бендрикова, вартість розміщення в них на початок літа вже завищена у два-три рази ‒ напевно, у зв'язку з великим попитом та обмеженою пропозицією.