Незаконні затримання, арешти і тортури: ООН опублікувала нову доповідь щодо Криму і Донбасу

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй із прав людини (УВКПЛ) 27 серпня опублікувало нову доповідь про порушення прав людини в Криму і на Донбасі.

Як наголошується в доповіді, найпоширенішими порушеннями є незаконні затримання і тримання під вартою, тривалі судові процеси, відсутність доступу до адвоката, тортури і жорстоке поводження, відсутність ефективних засобів правового захисту.

«Протягом більше ніж шести років ми документуємо порушення прав людини у кримінальних справах у контексті конфліктів на сході України та в Криму. Ми закликаємо відповідальних за ці порушення припинити цю незаконну практику і забезпечити дотримання права на справедливий судовий розгляд для всіх людей», – сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

У доповіді задокументовані випадки, коли Росія не забезпечувала захист права на справедливий судовий розгляд і порушувала гарантії належної правової процедури в Криму.

«Органи влади Російської Федерації в Криму повинні дотримуватися права на справедливий судовий розгляд відповідно до її зобов'язань як окупаційної держави, передбаченими міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом у сфері прав людини», – зазначила Богнер.

Як наголошується у доповіді, на території, яка контролюється урядом України, поширеними є порушення прав на свободу і особисту недоторканність, на правову допомогу, справедливий розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим судом без невиправданих затримок, на ефективний засіб правового захисту, а також порушення права не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе.

Автори доповіді вказують, що ці порушення спостерігаються на всіх стадіях кримінальних проваджень. Усунення більшості порушень не потребує внесення змін до законодавства, оскільки вони здебільшого є результатом незабезпечення дотримання відповідних гарантій справедливого судового розгляду, однак деякі – вимагали б внесення змін до законодавства, як вказано в рекомендаціях, наведених у доповіді.

У доповіді підкреслюється, що на території, яка контролюється угрупованнями «ДНР» і «ЛНР», ані «законодавство», ані практика його застосування не забезпечують дотримання базових елементів права на справедливий судовий розгляд і пов’язаних із ними прав людини осіб, «обвинувачених» у «злочинах», пов’язаних із конфліктом.

Відомості, викладені у доповіді, дають підстави вважати, що органи, які розглядають «справи», пов’язані з конфліктом, не є ані незалежними, ані безсторонніми. «Провадження» відбуваються у закритому режимі, без доступу до самостійно обраного захисника, та часто супроводжуються триманням під вартою без зв’язку з зовнішнім світом, застосуванням катувань і жорстоким поводженням, заявляють автори звіту.

«Практика «превентивного затримання» і «адміністративного арешту» прирівнюється до тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом і сприяє процвітанню катувань і жорстокого поводження. Таку практику необхідно негайно припинити. Міжнародна спільнота, включно з Російською Федерацією, повинна використати свій вплив на самопроголошені «республіки», щоб зупинити ці тяжкі порушення прав людини», – додала Богнер.

Зазначається, що доповідь ґрунтується на понад 1300 детальних інтерв'ю з жертвами і свідками порушень прав людини, результатах моніторингу 1280 судових засідань і вивченні більше ніж 3300 судових рішень та інших відповідних матеріалів.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.