Затулін – новий «сірий кардинал» бойовиків на Донбасі: чим відомий та які загрози може нести?

Новий кремлівський куратор – в «ЛНР» і «ДНР». У Службі зовнішньої розвідки України стверджують: за Донбас тепер відповідатиме депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін. Чим цей політик відзначився на Донбасі та в Криму? Як він планує вирішити конфлікт з Україною? Які нові загрози це може нести? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Севастополь, 1 березня 2014 року – на проросійському мітингу виступає Костянтин Затулін – депутат російської Держдуми і директор Інституту країн СНД.

«Дорогі співвітчизники! Вітаю вас з тим, що ваша мрія здійснюється!», – виголошував він зі сцени.

Пізніше Генпрокуратура України оприлюднила прослушку телефонних переговорів радника президента Росії Сергія Глазьєва. Людина з голосом Костянтина Затуліна в тому ж березні 2014-го звітує одному з головних менеджерів «русской весны»:

«Ну от як би основна історія. Хочу сказати по інших регіонах, що ми профінансували Харків, профінансували Одесу».

Затулін нашіптує Козаку ідею покласти на українському напрямі «грузинську чи молдовську модель»

Костянтин Затулін – перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД – фігура публічна. До війни 2014-го протягом багатьох років був частим гостем в Криму і на Донбасі. Коли Росія почала воювати з Україною, Затулін залишався «в тіні» Владислава Суркова, Олександра Бородая та інших російських кураторів. Тепер же, за словами голови Зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка, у Затуліна – вагомий статус.

«Після відставки Суркова доступ до вуха нового куратора проєкту «СРСР 2.0» Козака отримав ідеолог «русского мира» Затулін, який нашіптує Козаку ідею покласти в основу російської стратегії на українському напрямі «грузинську чи молдовську модель», – зазначає Кондратюк у своїй колонці видання «Дзеркало тижня».

Він завжди був прихильником «русского мира», ще до того, як це стало модно

«Він завжди був прихильником «русского мира», ще до того, як це стало модно. Завжди брав участь у виробленні цієї політики щодо сусідніх країн. У нульових роках він був ключовою фігурою у цьому плані. Його Інститут країн СНД був таким аналітичним центром, який працював щодо пострадянських країн», – пояснює публіцист Московського центру Карнегі Костянтин Скоркін.

«Так, ми знаємо, що ми перетнули кордон. Але ми приїхали на батьківщину, тому що це – Сєвєродонецьк, Луганська область – історично землі війська Донського», – а це фрагмент виступу Затуліна під час відвідин окупованої частини Донбасу.

«Він якраз був одним з небагатьох російських політиків, кому активно забороняли в’їзд в Україну», – додає Скоркін.

«Головне, що я хочу сказати – це те, що Крим, звичайно ж, хоче додому. І українська влада, якщо вже вони так не хочуть бачити нас на своїй території, могли б просто вирішити цю проблему, повернувши Крим Росії», – а це заявляв Затулін ще у 2009 році.

Якісь його напрацювання, контакти – все це було задіяно на початку всіх подій як в Криму, так і на сході України

«Люди приходили-йшли з теми, а Затулін залишався! І в цьому плані, я думаю, що якісь його напрацювання, його старі контакти – все це було задіяно на початку всіх подій як в Криму, так і на сході України. Я думаю, що його контакти – це перші джерела, до яких зверталися за організацією злочинних дій», – каже аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

– «Є Харків і Одеса, – говорив нібито Затулін Глазьєву у телефонній розмові, яку оприлюднив Офіс генпрокурора.

– Ну принаймні їх треба зафіксувати. Ти можеш їхні прізвища передати мені?

– Ну, це ті, з ким ми працювали – «Оплот», з ким ти зустрічався. А Одеса – це «Одеська дружина», – відповів Затулін.

За свою багаторічну роботу на території країн-сусідів Затуліна неодноразово представляли до російських нагород.

«Провісні рішення, і ми його активно підтримуємо. І тим більше, відчуваємо користь від того, що ви робите в цілій низці країн СНД, включно з Україною та Придністров’ям», – під час нагородження Затуліна сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як може змінитися політика Російської Федерації на непідконтрольній частині Донбасу, якщо її ідеологію тепер буде визначати Костянтин Затулін?

Парадокс – в численних інтерв’ю впливовий депутат Держдуми неодноразово повторював: Росії вигідний Донбас як частина України.

«Ми були б зацікавлені політично, щоб Донецьк і Луганськ, з дотриманням всіх умов і гарантій, і так далі, дійсно, набули особливого статусу і породили той самий процес, якщо не федералізації, то децентралізації України», – заявляв Затулін.

Знову буде повернення до політики підтримки якихось проросійських сил всередині України

«У повідомленні голови розвідки мова про грузинсько-молдовський сценарій, який він просуває для Козака. У чому там суть була: в Грузії сенс був у тому, щоб привести якусь еліту, яка була б налаштована лояльно до Росії – і там заморозити всі політичні питання, відновити економічні відносини. У випадку Молдови мова йде про спробу федеративної перебудови держави, з поверненням до її складу Придністров’я, цим якраз дуже активно займався Козак. Це знову буде повернення до політики підтримки якихось проросійських сил всередині України. У Зеленського, знову-таки, падає рейтинг, у його партії рейтинг впав ще сильніше. На місцевих виборах ОПЗЖ і дружні їм сили хороші результати можуть взяти», – каже Костянтин Скоркін.

Восени в Україні відбудуться місцеві вибори. Не виключено, що ймовірна зміна кураторів конфлікту на Донбасі безпосередньо пов’язана з надіями Кремля на реванш проросійських сил в масштабах всієї країни.

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