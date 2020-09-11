Київ на форумі ОБСЄ нагадав, що Росія несе відповідальність за доступ до води в Криму

Українська делегація на завершальному засіданні 28-го форуму ОБСЄ з економіки і довкілля нагадала, що «Росія як держава-окупант несе повну відповідальність» за доступ до прісної води в анексованому Криму. Про це у твітері повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Крім того, українська делегація привернула увагу учасників до руйнівних наслідків російської збройної агресії для навколишнього середовища Донбасу і Криму – деградації ґрунтів, незаконного видобутку корисних копалин, викидів отруйних речовин, будівництва Керченського мосту, ситуації на шахті «Юнком».

Раніше в МЗС Росії заявили, що Київ «порушив свої правозахисні зобов’язання», закріплені в міжнародних документах щодо води для Криму.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала припинення поставок дніпровської води на півострів «водною блокадою».

Раніше підконтрольна Кремлю влада Криму стверджувала, що півострів не потребує поставок дніпровської води по Північнокримському каналу.

Згодом у підконтрольному Росії уряді Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова.

З 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ почався третій, найбільш жорсткий, етап обмежень подачі води.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомила, що позиція МЗС України з питання водозабезпечення жителів Криму залишається незмінною.

«Росія – країна окупант. Росія несе повну відповідальність за ситуацію в Криму», – сказала Джеппар.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова, «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам в Криму».

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого Криму буде відновлене тільки після деокупації півострова.