Виступ Зеленського в ООН очікується 23 вересня – посол України в ООН

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня в режимі відеозвернення візьме участь у дебатах високого рівня на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це Радіо Свобода повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«На жаль, цього разу буде перше в історії відкриття Генеральної асамблеї, на якому не будуть присутні делегації з-за кордону – ані президенти, ані міністри закордонних справ. Це будуть відеозвернення в запису. 23-го числа, це в другий день дебатів високого рівня, очікується виступ у форматі відеозвернення нашого президента. За іронією долі, завдяки тому, що це відеозвернення, мабуть, буде найбільша в історії кількість глав держав, які візьмуть участь у дебатах високого рівня», – відзначив український дипломат.

За словами Кислиці, після викликаної пандемією паузи відновлюють повноцінну роботу комітети ООН.

«Для нас принципово важливий Третій комітет, це комітет, який займається правами людини, це той комітет, у якому ми будемо працювати для потреб просування резолюції з прав людини в Криму», – наголосив Сергій Кислиця.

75-та сесія Генеральної асамблеї ООН офіційно відкриється 15 вересня. У перші дні роботи нової сесії вирішуватимуться переважно процедурні питання, в тому числі пов’язані з розподілом пунктів порядку денного за шістьма основними комітетами асамблеї.

Щорічні загальні дебати розпочнуться 22 вересня. За традицією, їх відкриває Бразилія, а за нею виступають США як країна, на території якої розташовується штаб-квартира ООН. Зазвичай на цей тиждень до Нью-Йорка прилітають глави держав і урядів. Цього разу число делегатів від держав, що перебуватимуть безпосередньо в залі Генеральної асамблеї, буде обмежена.