МЗС вітає підтримку у комітеті ГА ООН проєкту посиленої резолюції щодо прав людини у Криму

Міністерство закордонних справ України вітає схвалення 18 листопада Третім комітетом 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН проєкту п’ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна».

«Схвалення проєкту – важливий внесок у продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму. Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задукоментовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях. Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. Особливу увагу приділено питанню кваліфікації «органів» на тимчасово окупованих територіях України як «окупаційної влади Російської Федерації», – йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у середу на сайті відомства.

У МЗС вказують, що серед важливих положень цьогорічного проєкту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур.

«Привертається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необґрунтованих суворих вироків політичним в’язням, переслідування Православної церкви України в Криму, переслідування журналістів, зокрема громадянських, використання пандемії для здійснення подальшого наступу на права людини. Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова», – вказано в заяві.

Україна через МЗС закликала усі держави-члени ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генасамблеї ООН в грудні.

У липні була опублікована доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про ситуацію з правами людини в Криму і Севастополі. У той же час Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.