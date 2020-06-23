Саудівська Аравія заявила, що перехопила випущені Єменом балістичні ракети

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила випущені єменськими повстанцями Хуті балістичні ракети в бік саудівської столиці Ріяда.

Водночас підконтрольний повстанцям телеканал Al Masirah повідомив, що Хуті здійснили «широкомасштабну атаку» вглиб Саудівської Аравії.

У коаліції назвали напад «навмисними ворожими діями, спрямованими на мирне населення». За її даними, Хуті випустили дві балістичні ракети та запустили вісім дронів з вибухівкою.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.