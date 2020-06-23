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23 червня 2020, Київ 12:42
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія заявила, що перехопила випущені Єменом балістичні ракети

Повстанці Хуті запускають ракету по Саудівській Аравії, 25 березня 2018 року

Очолювана Саудівською Аравією коаліція заявила, що перехопила випущені єменськими повстанцями Хуті балістичні ракети в бік саудівської столиці Ріяда.

Водночас підконтрольний повстанцям телеканал Al Masirah повідомив, що Хуті здійснили «широкомасштабну атаку» вглиб Саудівської Аравії.

У коаліції назвали напад «навмисними ворожими діями, спрямованими на мирне населення». За її даними, Хуті випустили дві балістичні ракети та запустили вісім дронів з вибухівкою.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану. З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.

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