В аеропорту Ємена після прибуття членів уряду стався вибух: щонайменше 13 людей загинули

Щонайменше 13 людей загинули, десятки – постраждали внаслідок вибуху в аеропорту єменського портового міста Аден 30 грудня. Вибух стався невдовзі після посадки літака, на борту якого були члени нового уряду Ємену, які прилетіли з Саудівської Аравії.

Представники влади поклали відповідальність за «боягузливий терористичний напад» на шиїтських повстанців Хуті.

«Лікарі без кордонів» повідомили, що готують «план медичного реагування на масові жертви».

Прем’єр-міністр Маїн Абдулмалік Саїд і члени кабінету міністрів не постраждали під час нападу.

Кабінет міністрів був сформований після укладення угоди про розподіл влади між прибічниками президента Абд-Раббу Мансура Хаді і сепаратистською Південною перехідною радою.

У Ємені з кінця 2014 року триває конфлікт, після того, як підтримувані Іраном повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.

Бойові дії призвели до загибелі понад 100 000 людей і до найгіршої у світі гуманітарної кризи, внаслідок якої мільйони людей опинилися на межі голоду.

Як сепаратисти з Південної перехідної ради, так і сили, що підтримують Хаді, є частиною антихутійської коаліції, але президента підтримує Саудівська Аравія, тоді як перехідну раду – Об'єднані Арабські Емірати.