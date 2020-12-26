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26 грудня 2020, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

Новий уряд охопленого війною Ємену склав присягу в Саудівській Аравії

Дим на столицею Ємену Саною, червень 2020 року

У Ємені 26 грудня склав присягу новий уряд, який складається з 24 людей. Їх привів до присяги президент Абд Рабу Мансур Гаді. До органу виконавчої влади увійшли як прибічники Гаді, так і сепаратисти з Південної перехідної ради.

Церемонія відбулася в столиці Саудівської Аравії Ріяді, де живе Гаді.

«Ви походите з різних блоків та географічних місцевостей, але нехай вашою головною турботою передусім буде країна та її громадяни», – сказав президент Ємену.

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Прибічники Гаді та ППР входять до саудівської коаліції, однак Гаді має підтримку Ріяду, тоді як Перехідну раду підтримують Об’єднані Арабські Емірати.

Новий уряд склав присягу за кілька місяців після укладення угоди про розподіл влади в Ємені за лобіювання Ріяду. Угода має на меті надати рівне представництво громадянам південних і північних регіонів Ємену.

Конфлікт у Ємені триває з кінця 2014 року, після того, як підтримувані Іраном повстанці руху Хуті захопили столицю Ємену, місто Сану.

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З метою відновлення уряду президента Абд-Раббу Мансура Хаді у 2015 році була сформована коаліція під проводом Саудівської Аравії. У результаті бойових дій загинули десятки тисяч людей.

За даними ООН, через конфлікт 22 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. В організації вважають, що гуманітарна криза в Ємені нині є найгострішою у світі.

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