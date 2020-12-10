Кількість вимушених переселенців у всьому світі досягнула майже 80 мільйонів – ООН

Кількість вимушених переселенців у всьому світі досягнула майже 80 мільйонів доларів до середини 2020 року, повідомила Організація Об’єднаних Націй.

На початку цього року понад 79,5 мільйона людей змушені були покинути свої домівки через переслідування, конфлікти та порушення прав людини. Ця цифра включає 45,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 29,6 мільйона біженців та інших людей, силоміць переміщених за межі своєї країни, а також 4,2 мільйона шукачів притулку.

Попри березневий заклик генерального секретаря ООН негайно припинити будь-які бойові дії у всьому світі через боротьбу з пандемією, конфлікти й переслідування продовжилися. Насилля в Сирії, Демократичній Республіці Конго, Мозамбіку, Сомалі та Ємені змусили покинути свої будинки ще більше людей. Крім того, велику кількість нових переселенців виявили в центральній Африці в Сахельському регіоні, де спостерігається брутальне насилля, включно зі зґвалтуваннями та катуваннями, йдеться у звіті, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

COVID-19 суттєво погіршив ситуацію для переселенців, яким тепер важче досягти безпечного місця. На піку першої хвилі пандемії у квітні 168 країн повністю чи частково закрили свої кордони. При цьому 90 країн не робили винятків для шукачів притулку.

Згодом 111 країн знайшли рішення, щоб забезпечити повноцінну або часткову роботу своєї системи роботи з біженцями.

Згідно зі звітом, який є у розпорядженні Радіо Свобода, за перше півріччя кількість заявок на притулок знизилася на третину порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

За звітний період 822 600 біженців повернулися додому, більшість із них – 635 000 – були внутрішніми переселенцями. Разом зі 102 600 випадками добровільної репатріації в першій половині 2020 року кількість повернень біженців до своїх домівок впала на 22 відсотки порівняно з 2019 роком.

За даними української влади, станом на грудень в Україні зареєстровані 1 459 268 переселенців з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.