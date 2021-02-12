США вилучають єменський рух Хуті зі списку терористичних організацій

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що скасовує позначення повстанського руху Хуті в Ємені як іноземної терористичної організації та глобальної терористичної групи. Рішення набирає чинності 16 лютого, воно скасовує рішення адміністрації експрезидента США Дональда Трампа.

Нове рішення спрямоване на пом’якшення масштабної гуманітарної кризи та активізацію дипломатичних зусиль для припинення громадянської війни в Ємені. «Це рішення є визнанням важкої гуманітарної ситуації в Ємені», – наголосив Блінкен.

Адміністрація Байдена, інші уряди, ООН та гуманітарні організації побоюються, що санкції проти руху Хуті можуть ускладнити або й унеможливити доставку їжі та спричинити голод. Але Блінкен відзначив, що послаблення щодо руху Хуті має межі. За словами держсекретаря, під санкціями США залишатимуться троє лідерів руху – Абдул Малік аль-Хуті, Абд аль-Халік Бадр аль-Хуті та Абдулла Ях’я аль-Хакім.

У 2015 році в Ємені розпочалася громадянська війна, внаслідок якої загинуло понад 100 тисяч людей, зруйнована інфраструктура та створена гуманітарна криза.

Сторонами конфлікту є, з одного боку, підтримувані Іраном повстанці руху Хуті, які контролюють столицю Сану та більшу частину півночі та заходу країни, з іншого боку – міжнародно визнаний уряд, підтримуваний Саудівською Аравією, а також прихильники відокремлення півдня Ємену. Між урядом та сецесіоністами також триває боротьба за владу.