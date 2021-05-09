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09 травня 2021, Київ 20:09
Новини | Суспільство

Бойовики угруповання «ДНР» витратили на святкування Дня перемоги 9 травня суму в 12 мільйонів гривень

В окупованому Донецьку перед Днем перемоги 9 травня 2021 року

Бойовики угруповання «ДНР» витратили 12 суму в 12 мільйонів гривень (32 мільйони російських рублів) на святкування Дня перемоги 9 травня. Ще 6 мільйонів гривень (16,5 мільйонів рублів) піде на організацію заходів до так званого «Дня республіки», який угруповання «ДНР» відзначає 11 травня.

Частина цих коштів також призначена на звезення мирного населення з інших окупованих міст до Донецька для участі у «святковій» ході.

Місцеві мешканці надіслали телепроєктові Донбас.Реалії документи, які підтверджують ці витрати. Але самі документи не публікуються заради безпеки цих людей.

Цьогоріч на роковини незаконного так званого «референдуму», який бойовики провели у травні 2014-го, виступатиме російський гурт «Любе». Гурт не подавав заявок на прибуття на окуповані території у відповідності з законодавством України.

Минулоріч у вересні бойовики організували концерт російського виконавця Григорія Лепса, який потрапив на ці території нелегально. На концерті, за даними угруповання «ДНР», були присутні близько 70 тисяч глядачів. Відразу після концерту Донецьк накрила чергова хвиля COVID-19.

Більше подробиць у новому спецпроєкті Донбас.Реалії:

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