Путін на параді до Дня перемоги не згадав про союзників СРСР

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі до Дня перемоги 9 травня не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції.

«Ми завжди будемо пам’ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, що визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один», – заявив Путін.

«Немає прощення тим, хто знову будує агресивні плани», – сказав президент Росії, згадавши про «збіговиська недобитих карателів» і тих, хто «одержимий ідеєю винятковості» в інших країнах. Конкретні країни, які він має на увазі, Путін не назвав.

У Росії 9 травня в різних містах пройшли паради. Путін приймав головний із них – на Красній площі в Москві, у цьому параді взяли участь 12 тисяч військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Разом із Путіним за парадом стежив іноземний гість – президент Таджикистану Емомалі Рахмон, повідомила російська служба Радіо Свобода.

На параді в Москві були присутні ветерани. Судячи з кадрів трансляції, масок для запобігання поширенню COVID-19 практично ніхто не вдягав.

Раніше Володимир Путін у своїх виступах на парадах, як правило, згадував про внесок союзників, а іноді і називав конкретні країни.

Нинішній парад відбувся у той час, як опитування показують рейтингу зниження провладної партії «Єдина Росія» до 27% напередодні парламентських виборів, запланованих на вересень.

Відносини Росії із Заходом також різко погіршилися через низку питань: від долі російського опозиціонера Олексія Навального до дій Росії проти України.

В останні тижні США і Росія видворили дипломатів одне одного, до таких же дій вдалися Москва і країни ЄС.

Військові паради пройшли після того, як Росія в останні тижні розмістила біля кордону України і в анексованому Криму понад 100 тисяч військових. Це викликало занепокоєння Заходу щодо намірів Москви, зокрема, на тлі загострення в зоні конфлікту на Донбасі.

Росія відтоді заявила про відведення частини військ, але частину військового обладнання залишила і продовжує проводити навчання в Чорному морі.

У Держдуму Росії напередодні Дня перемоги був внесений законопроєкт, що забороняє заперечувати вирішальну роль Радянського Союзу в перемозі над нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. Документ також передбачає заборону на зрівняння радянського і нацистського режимів у цей історичний період.

На початку квітня Путін підписав закон, що забороняє публічно принижувати честь і гідність ветеранів Другої світової війни, порушникам загрожує позбавлення волі до трьох років. Одночасно на розгляді парламенту Росії перебуває законопроєкт, що пропонує скасувати засудження так званого пакту Молотова – Ріббентропа, документа, який в історіографії розглядається як одна з основних причин, що дозволили нацистській Німеччині почати бойові дії проти Польщі в 1939 році.