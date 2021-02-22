У Росії пропонують прирівняти наклеп на ветеранів до реабілітації нацизму

Група депутатів на чолі з віцеспікером Держдуми Росії Іриною Яровою підготувала поправки, які передбачають запровадження кримінальної відповідальності за образу ветеранів Другої світової війни. А публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів (тобто наклеп на них) депутати хочуть прирівняти до реабілітації нацизму.

«Ми пропонуємо віднести до однієї з форм реабілітації нацизму публічне поширення завідомо неправдивих відомостей про ветеранів Великої Вітчизняної війни. І встановити кримінальну відповідальність за приниження честі і гідності ветерана Великої Вітчизняної війни та за образу пам’яті захисників вітчизни», – цитують Ярову російські ЗМІ.

Зміни пропонують внести до другого читання в законопроєкт про історичну пам’ять, ухвалений 10 лютого 2021 року.

У чинному російському законодавстві відповідальність за наклеп передбачена статтею 128.1 Кримінального кодексу (у грудні 2020 роки її посилили, додавши до статті позбавлення волі – до 5 років за неправдиве повідомлення про сексуальний злочин). Відповідальність за реабілітацію нацизму передбачена статтею 354.1 (максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі, також запроваджене поправками, ухваленими в грудні 2020 року).

Образа з Кримінального кодексу Росії виведена ще в 2011 році, зараз це адміністративне правопорушення.

Ірина Ярова – авторка скандально відомого «пакету Ярової»: законопроєктів, які додали до Кримінального кодексу Росії відповідальність за «неповідомлення» про тероризм і «сприяння» екстремізму, а також зобов’язали операторів зв’язку за пів року зберігати листування абонентів і дані про користувачів інтернету і надавати це все на вимогу спецслужб.

У справі про наклеп на ветерана Ігната Артеменка 20 лютого 2021 року засудили російського опозиціонера Олексія Навального. Як покарання Навальному призначили штраф – 850 тисяч рублів (близько 320 тисяч гривень). Захист політика наполягав, що коментар, яким Навальний супроводжував ролик за участю ветерана, був виключно оціночним і ніяких відомостей не містив, а значить, не може розглядатися як наклеп.