Суд визнав Навального винним у «справі про наклеп»

Мировий суд Бабушкінського району Москви визнав російського опозиціонера Олексія Навального винним у наклепі на пенсіонера Гната Артеменка, про якого російські державні ЗМІ пишуть як про «ветерана Великої Вітчизняної війни». Про це повідомив кореспондент російської служби Радіо Свобода.

«Суд постановив визнати Навального Олексія Анатолійовича винним у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 128.1 КК РФ («Наклеп»)», – зачитала вирок суддя Віра Акімова.

У вироку наголошується, що вина Навального «підтверджується показаннями свідків, потерпілого і експертизами». За словами судді, Навальний через соцмережі навмисно публікував «відомості, що підривають авторитет потерпілого».

Суд присудив Навальному штраф в розмірі 850 тисяч рублів (близько 320 тисяч гривень), обвинувачення просило 950 тисяч.

Раніше сьогодні Московський міський суд у Росії в суботу залишив в силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму опозиційного політика Олексія Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року. При цьому суд врахував у термін відбування покарання час, який Навальний провів під домашнім арештом з 30 грудня 2014 року до 17 лютого 2015 року, а також місяць у СІЗО «Матроська тиша».

Таким чином, опозиціонер перебувати в колонії близько 2 років і 5 місяців, а не 2 роки і 8 місяців, як випливало з рішення Симоновського суду.

Російський опозиціонер Навальний і Україна Восени 2014 року Олексій Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: «Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?». Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим «де-факто російський». Згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою. Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і «Голосу Америки» він сказав, що «питання Криму» не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав «чесний референдум», перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари. Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що «не бачить вирішення кримської проблеми», і цю проблему, на його думку, «не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний». Читайте також: «Вражений бацилою російського шовінізму». Українські оглядачі про затримання Навального​ У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій. При цьому опозиціонер у коментарі DW називав тему України «периферійною» для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, «чого хоче Путін», аби нав’язувати свій порядок денний.