Росія: суд залишив чинним рішення відправити Навального в колонію, але скоротив термін на півтора місяці

Московський міський суд Росії в суботу залишив в силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму опозиційного політика Олексія Навального, замінивши йому умовний термін на реальний в кримінальній справі 2014 року. Як передає російська служба Радіо Свобода, при цьому суд врахував у термін відбування покарання час, який Навальний провів під домашнім арештом з 30 грудня 2014 року до 17 лютого 2015 року, а також місяць в СІЗО «Матроська тиша».

Таким чином, опозиціонер перебувати в колонії близько 2 років і 5 місяців, а не 2 роки і 8 місяців, як випливало з рішення Симоновського суду.

Сам Навальний прокоментував рішення Мосміськсуду так: «Півтора місяці скинули – вже нормально».

Критик Кремля Олексій Навальний був засуджений в 2014 році за звинуваченням у шахрайстві до 3,5 років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміному п’ять років (потім його продовжили ще на рік). У лютому 2021 року суд замінив це покарання на реальне за поданням Федеральної служби виконання покарань. Відомство вирішило, що політик порушує умови свого покарання і переховувався від слідства.

Захист Навального наполягає, що Навальний не ховався, а проходив реабілітацію в Німеччині.

Справу «Ів Роше», в якій Навального і засудили, він особисто та його прихильники вважають політично мотивованою. У 2017 році Європейський суд з прав людини постановив, що розгляд справи порушує право Навального на справедливий розгляд.

Сьогодні у будівлі іншого московського суду, Бабушкінського, заплановане ще одне засідання з участю політика. Як очікується, суд винесе вирок у справі про наклеп проти учасника зйомки рекламного ролика за поправки до Конституції, якого, як стверджує слідство, Навальний назвав «холуєм і зрадником».