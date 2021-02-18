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18 лютого 2021, Київ 20:49
Новини | Міжнародні

Росія: Навального поставили на облік як схильного до втечі з СІЗО

Навальний вважає, що такі заходи були ухвалені в якості тиску на нього через розслідування про так званий «палац Путіна».

Профілактична комісія СІЗО, в якому утримують опозиціонера Олексія Навального, поставила його на облік як схильного до втечі. Про це політик повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Навальний вважає, що такі заходи були ухвалені в якості тиску на нього через розслідування про так званий «палац Путіна».

Запасний «палац Путіна» в Криму?
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Запасний «палац Путіна» в Криму?

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Опозиціонер заявив, що йому надали до підпису документ, що він ознайомлений з висновком комісії.

«Мене й раніше возили не просто конвоєм, а ще й зі спецназівцями в касках і з автоматами. Тепер, напевно, в кайданах будуть», – написав у своєму пості Навальний.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.

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