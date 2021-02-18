Росія: суд відмовився змінити запобіжний захід Олегу Навальному

Московський суд залишив чинним запобіжний захід брату російського опозиційного політика Олексія Навального, Олегу Навальному.

Суд відхилив апеляцію захисту Навального щодо рішення суду нижчої інстанції відправити його під домашній арешт за звинуваченням у порушенні протиепідемічних заходів шляхом публічних закликів до участі у несанкціонованих мітингах на підтримку Олексія Навального

Олег Навальний – один з 10 прихильників і соратників Навального, затриманих в січні напередодні несанкціонованих масових мітингів проти арешту критика Кремля. Більшість з них помістили під домашній арешт, звинувативши їх у порушенні протиепідемічних заходів. У випадку визнання винними їм загрожує до двох років позбавлення волі.

8 лютого правозахисний центр «Меморіал» в Москві визнав їх політв’язнями.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

На засіданні 2 лютого суддя вирішила задовольнити відповідне клопотання російських тюремників, які просили змінити Навальному умовне покарання на ув’язнення терміном три з половиною роки у справі «Ів-Роше», заявляючи, що він порушив умови випробувального терміну. Навальний це заперечував і просив суд звільнити його.

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