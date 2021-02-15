У Навального повідомили, що суд скасував рішення про «законну бездіяльність» Слідкому після його отруєння

Новосибірський обласний суд скасував постанову судді райсуду про визнання законним бездіяльності Західно-Сибірського слідчого управління Слідчого комітету на транспорті через отруєння критика Кремля Олексія Навального, повідомив у твітері керівник юридичного відділу «Фонду боротьби з корупцією» В’ячеслав Гімаді.

За його словами, справа повернуть до Ленінського районного суду на новий розгляд. Тепер суд не може вдруге визнати, що бездіяльність СК було законною, пояснив Гімаді.

Порушити кримінальну справу через отруєння Олексія Навального вимагали депутати законодавчих зборів Санкт-Петербурга. Однак на їхнє звернення в Західно-Сибірському слідчому управлінні на транспорті Слідчого комітету відповіли, що не виявили ознак злочину в отруєнні Навального.

Матеріал за фактом бездіяльності відомства був направлений на розгляд до Ленінського районного суду Новосибірська. У його матеріалах був лист Слідчого комітету, згідно з яким заяву без перевірки було відправлено в поліцію.

З моменту отруєння Навального в Томську пройшло майже пів року, кримінальна справа не порушена, а Слідчий комітет досі не ухвалив жодного процесуального рішення, на яке, згідно із законом відводиться 30 діб, значають юристи Навального.

Олексій Навальний був заарештований і доправлений у московський слідчий ізолятор «Матроська тиша» в січні, відразу ж після свого повернення в Росію з Німеччини, де опозиціонер лікувався і відновлювався після отруєння бойовою хімічною отрутою «Новачок». Навальний звинувачує в спробі його вбивства президента Росії Володимира Путіна і співробітників ФСБ. У Кремлі звинувачення відкидають.

Пізніше російський суд змінив Навальному умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014-го року, яку Європейський суд з прав людини визнав неправомірною. За рішенням суду, політик має провести три роки в колонії.

Арешт Навального викликав протести по всій Росії і хвилю репресій проти опозиції. Російська влада заарештувала майже всіх ключових членів команди Навального, проти них відкрили кримінальні справи. Всього на протестних акціях затримали близько десяти тисяч людей.

Європарламент закликав країни Євросоюзу запровадити санкції щодо ближнього кола президента Росії Володимира Путіна через переслідування Навального і використання проти нього бойової хімічної отрути «Новачок».