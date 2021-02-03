Ув’язнення Навального «неприйнятне» і «політично вмотивоване» – Євросоюз

Служба Європейського Союзу з зовнішніх справ 3 лютого оприлюднила заяву, в якій засудила рішення російського суду ув’язнити опозиціонера Олексія Навального.

«Європейський Союз засуджує рішення російської влади ув’язнити пана Навального та вважає його неприйнятним, адже воно політично вмотивоване і суперечить міжнародним зобов’язанням Росії щодо прав людини», – стверджують у зовнішньополітичному відомстві.

Євросоюз нагадує, що вже неодноразово закликав російську владу «поважати і забезпечувати права людини та рівність перед законом, в тому числі право на чесний суд».

«Ці події підтверджують тривалий негативний патер дедалі меншого простору для опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у Російській Федерації. Європейський Союз повернеться до цього питання на прийдешній Ради закордонних справ і обговорить висновки щодо нього та можливі подальші дії», – йдеться в повідомленні.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув’язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навального утримують у СІЗО, відколи він минулого місяця повернувся в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком».