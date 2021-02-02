США і Рада Європи засудили вирок Навальному

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість Вашингтона у зв’язку з вироком, винесеним у Москві російському опозиційному політику Олексієві Навальному.

«Як будь-який російський громадянин Олексій Навальний повинен користуватися правами, наданими російською конституцією, а Росія має міжнародні зобов’язання – дотримуватися принципу рівності перед законом і права на свободу слова та мирних зібрань», – наголошується в заяві Блінкена.

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб також закликав до негайного і беззастережного звільнення Навального, а також всіх мирних демонстрантів і журналістів, заарештованих за останні два тижні.



У заяві МЗС Німеччини вирок Навальному названий «гірким ударом» по правам людини і верховенству закону в Росії. Відомство також зажадало негайно звільнити Навального.

«Винесений сьогодні вирок, що вимагає ув’язнення Олексія Навального до виправної колонії на три з половиною роки, є викликом будь-якій об’єктивності і йде врозріз із міжнародними зобов’язаннями Росії щодо дотримання прав людини», – заявила 2 лютого комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

Політично мотивованим назвали вирок у правозахисній організації Amnesty International.

Вирок «показує справжнє обличчя російської влади, яка, схоже, має намір заарештувати будь-кого, хто насмілиться виступити проти її злочинів і порушень прав людини», – йдеться в заяві директора російського представництва Amnesty International Наталії Звягіної.

Днями президент США Джо Байден у телефонній розмові із Володимиром Путіним закликав негайно звільнити Навального. Тоді держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про можливість запровадження проти Москви нових санкцій у зв’язку з ситуацією навколо опозиційного політика.

Симоновський суд Москви 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув’язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

Рішення суду може бути оскаржене.

Навального утримують у СІЗО, відколи він минулого місяця повернувся в Росію після лікування в Німеччині від отруєння «Новачком».