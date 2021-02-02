Санкції щодо найближчих прихильників Путіна спровокують міжусобицю в його оточенні – соратник Навального

Суд у Москві 2 лютого ухвалив рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального. Умовне покарання, яке він отримав в одній із кримінальних справ у 2014 році, було замінене на два роки і вісім місяців колонії загального режиму. Тим часом, Леонід Волков, соратник російського опозиціонера Олексія Навального і керівник мережі регіональних штабів опозиційного політика, в інтерв'ю Reuters заявив, що західні санкції щодо найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна можуть стати серйозним ударом по російському президенту і викличуть внутрішній конфлікт серед найближчого кола Путіна. Олексій Навальний був заарештований після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною. Політик стверджує, що Путін замовив його вбивство – Кремль будь-які звинувачення заперечує. Після затримання Олексія Навального по всій Росії пройшли масштабні протести. Російська влада, в свою чергу, наголошує – акції незаконні і сприяють поширенню коронавірусу. 30 січня стало відомо, що Фонд боротьби з корупцією – організація, створена Навальним і визнана в Росії «іноземним агентом» – звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести нові санкції. Кремль 1 лютого заявив, що ці дії лише показують, що союзники опозиціонера діють як «іноземні агенти», а будь-які західні обмеження – неприйнятні. (Відео Reuters)