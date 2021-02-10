Росія: соратника Навального Волкова оголосили у міждержавний розшук

Соратник російського опозиційного політика Олексія Навального, керівник мережі його регіональних штабів Леонід Волков оголошений у міждержавний розшук. Про це повідомляють російські агентства новин із посиланням на пресслужбу Басманного суду Москви.

Суд також зареєстрував клопотання слідства про заочний арешт Волкова на два місяці з моменту затримання на території Росії, або з моменту його екстрадиції в країну. Зараз опозиціонер перебуває за кордоном.

29 січня Слідчий комітет Росії заочно висунув Леоніду Волкову обвинувачення за статтею про залучення неповнолітніх до участі у несанкціонованій акції. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до трьох років.

Підставою для відкриття справи слідство називає відеоролики, в яких Волков закликає підлітків брати участь у мітингах проти арешту Навального. Відомство наполягає, що опозиціонер «достовірно знав про відсутність погоджень уповноважених органів» на проведення демонстрацій.

Волков звинувачення відкидає.

21 січня він публікував на своєму особистому каналі тільки одне відео під назвою «Як нам витягти Навального з в’язниці?», в якому закликав вийти на вулиці і вимагати звільнення Навального. При цьому Волков нічого не говорив про вік, а тільки зазначав, що потрібна кожна людина.

28 січня Волков запропонував батькам піти на мітинг замість неповнолітньої дитини.

Масові акції за звільнення заарештованого Олексія Навального пройшли в багатьох містах Росії 23 і 31 січня, також люди виходили на вулиці в Москві і Петербурзі ввечері 2 лютого. По всій країні були затримані понад 10 тисяч учасників протестів, сотні людей досі перебувають під адміністративним арештом. Кілька соратників Навального зараз перебувають під домашнім арештом у так званій «санітарній справі». «Меморіал» визнав їх політв’язнями.